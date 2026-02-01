رونالدو وسينا وذا روك يتناولون الغداء أمام برج خليفة

انتشرت صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يتناول وجبة الغداء مع نجوم الرياضة والسينما الأمريكية، دوين جونسون «ذا روك»، وجون سينا، والمصارع رومان رينز، أبطال سلسلة أفلام فاست أند فيوريس، وذلك أمام برج خليفة في دبي، ما أثار موجة من التكهنات حول احتمالية انضمامه إلى عالم السلسلة الشهيرة.



ويأتي هذا وسط إشارات متكررة من بعض الممثلين إلى مشاركة رونالدو في الجزء الثاني من فيلم فاست أند فيوريس المقرر عرضه في أبريل 2027، والذي يتوقع على نطاق واسع أن يمثل خاتمة القصة الرئيسية للسلسلة، ومع ذلك، لم تصدر شركة «يونيفرسال بيكتشرز» أو منتجو الفيلم أي تأكيد رسمي حتى الآن، مما زاد من حدة الترقب بين المعجبين.



وإذا تمت الموافقة النهائية، سيمثل انضمام رونالدو تقاطعاً استثنائياً بين عالم الرياضة والسينما الرائجة، بما يتماشى مع تقليد السلسلة في استقطاب شخصيات بارزة، ومنذ انطلاقها عام 2001، استقبلت سلسلة فاست أند فيوريس نجوماً عالميين مثل دواين جونسون وجيسون ستاثام، ما ساعد على توسيع قاعدة جمهورها عالمياً، وحققت السلسلة إيرادات تجاوزت 7 مليارات دولار، عبر عشرة أفلام رئيسية وعدة أفلام فرعية.



ومع توقع أن يختتم فيلم «فاست أند فيوريس» الجزء الثاني، القصة الرئيسية، فإن أي إضافة جديدة إلى طاقم الممثلين تحمل أهمية خاصة، وتعد أقوى إثارة للمعجبين قبل العرض المنتظر العام المقبل.