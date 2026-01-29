مدرب النجم الساحلي يرحل بعد مباراة واحدة

غادر عفوان الغربي منصبه على رأس الجهاز الفني للنجم الساحلي، بعد ساعات قليلة من خوضه أول مباراة رسمية مع الفريق، عقب تعادله دون أهداف أمام اتحاد بن قردان.

وتولى الغربي قيادة الفريق رسميًا قبل أيام قليلة، خلفًا لمحمد المكشر الذي تمت إقالته بعد تجربة قصيرة، قبل أن يبدأ مهامه بقيادة النجم الساحلي في مواجهة اتحاد بن قردان ضمن الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز.

وقدم المدرب البالغ من العمر 47 عامًا استقالته بعد دقائق من نهاية اللقاء، لينهي تجربته مع الفريق عقب مباراة واحدة وحصة تدريبية فقط، في واحدة من أسرع الاستقالات التدريبية خلال الموسم الحالي.

وكشفت مصادر مقربة من النادي أن الغربي أبلغ رئيس النجم الساحلي فؤاد قاسم بقراره مساء الأربعاء، واعتذر عن عدم استكمال مهمته، في ظل الضغوط التي تعرض لها عقب نتيجة التعادل.

وأوضحت المصادر أن المدرب واجه انتقادات حادة بعد اللقاء، خاصة في ظل انتظار الجماهير تحقيق رد فعل إيجابي عقب الخسارة الثقيلة أمام الإفريقي بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة.

ويعقد مسؤولو النجم الساحلي اجتماعًا عاجلًا خلال الساعات المقبلة لمناقشة الاستقالة، مع وجود محاولات من مجلس الإدارة لإقناع الغربي بالعدول عن قراره والاستمرار حتى نهاية الموسم.

وفي حال تمسكه بالاستقالة، يتجه النادي إلى تكليف محمد علي نفخة، المدرب المساعد السابق، بتولي الإشراف الفني على الفريق مؤقتًا حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعيش النجم الساحلي أزمة نتائج هذا الموسم، بعدما شهد جهازه الفني تداول أربعة مدربين حتى الآن، في ظل تراجع الفريق إلى المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة، جمعها من 6 انتصارات و5 تعادلات و7 هزائم.