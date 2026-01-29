مبابي ينفرد بصدارة تاريخية في دوري الأبطال

انفرد كيليان مبابي بصدارة تاريخية في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفًا لريال مدريد أمام بنفيكا، ليكسر رقمًا قياسيًا ظل مسجلًا باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويؤكد حضوره المميز في البطولة القارية الأهم.

وسجل مبابي هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 30 من الشوط الأول، خلال المواجهة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب «دا لوز» في لشبونة، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ومكن هذا الهدف النجم الفرنسي من رفع رصيده إلى 12 هدفًا في مرحلة المجموعات «مرحلة الدوري حاليًا»، ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في هذا الدور عبر تاريخ البطولة، متجاوزًا الرقم السابق الذي كان يحمله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وخاض ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 15 نقطة، بعد تحقيق خمسة انتصارات وتعرضه لخسارتين، واضعًا نصب عينيه حسم التأهل المباشر إلى دور الـ16 من البطولة.

ويواصل مبابي تقديم مستويات تهديفية قوية مع ريال مدريد في موسمه الحالي، بعدما نجح في ترك بصمته سريعًا على الساحة الأوروبية، مضيفًا إنجازًا جديدًا إلى مسيرته القارية، في بطولة طالما شهدت أرقامًا تاريخية لأبرز نجوم كرة القدم.