ليفربول يبحث عن مدافعين قبل مباراة كاراباخ الحاسمة في دوري الأبطال

غاب إبراهيما كوناتي وجو غوميز، مدافعا فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن التدريبات المفتوحة قبل مباراة الفريق الأخيرة بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام كاراباخ الأذربيجاني، الأربعاء، على ملعب (آنفيلد)، معقل الفريق الأحمر.

ويعني هذا أن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، سيخوض اللقاء الحاسم لضمان التأهل المباشر لدور الـ16 وتجنب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، معتمدا على قلب دفاع واحد فقط من الفريق الأول، وهو مواطنه فيرجيل فان دايك.

وحصل كوناتي، الذي غاب عن مباراتي ليفربول الأخيرتين، على إجازة خاصة بعد وفاة والده الأسبوع الماضي، بينما اضطر غوميز للخروج مصابًا في الفخذ خلال خسارة الفريق أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي، يوم السبت الماضي، إثر اصطدامه بالبرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى الفريق.

أما المدافع الآخر الوحيد الذي يمتلكه الفريق الأول، وهو جيوفاني ليوني، فقد تأكد غيابه عن الفترة المتبقية من الموسم الحالي بسبب إصابته في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، حيث تعرض لها في أول مباراة له في سبتمبر الماضي.

وحل لاعب الوسط الياباني واتارو إندو محل غوميز في خط الدفاع، كما شارك في هذا المركز الظهير الأيسر أندي روبرتسون، الذي انسحب النادي من المفاوضات مع توتنهام في نهاية الأسبوع الماضي بشأن رحيله للفريق اللندني في يناير الجاري رغم انتهاء عقده الحالي في الصيف المقبل.