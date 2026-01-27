عجمان وشباب الأهلي.. طموحات متباينة في دوري المحترفين

يستقبل عجمان ضيفه شباب الأهلي على ملعب راشد بن سعيد، عند الساعة الخامسة والربع مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تحمل طموحات متباينة بين الطرفين مع انطلاق مشوار الدور الثاني من المنافسة.

ويدخل «البرتقالي» اللقاء بطموح العودة إلى سكة الانتصارات، بعد فترة صعبة شهدت تعرضه إلى 3 هزائم متتالية، قبل أن ينجح في إيقاف نزيف النقاط بالتعادل مع الظفرة في الجولة السابقة، وهي النتيجة التي رفعت رصيده إلى 14 نقطة بنهاية الدور الأول، ويأمل عجمان في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية مهمة في المرحلة المقبلة مع التقدم في جدول الترتيب.



واستعد الفريق للمواجهة بتدريبات قوية، ركز خلالها الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي رافقت الأداء في المباريات الماضية، مع اهتمام خاص بالشق الهجومي، بعد أن عانى الفريق من إهدار العديد من الفرص السانحة، واكتفى بإحراز 8 أهداف فقط خلال 13 مباراة، وهي حصيلة لا تتناسب مع الطموحات والإمكانات المتاحة، حسب رأي الجهاز الفني الذي وعد بأداء هجومي أفضل.



في المقابل، يدخل شباب الأهلي المواجهة متحفزاً لتحقيق فوز جديد في مشوار البطولة من أجل الحفاظ على صدارته لجدول الترتيب، التي انتزعها في الجولة السابقة برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن أقرب ملاحقيه قبل انطلاق مباريات الجولة 14، ما يجعله عازماً على مواصلة نتائجه الإيجابية في مشوار البطولة.

وتزداد دوافع شباب الأهلي قوة، في ظل رغبته في مصالحة جماهيره بعد خسارته لقب السوبر الإماراتي القطري أمام السد، وهو ما يمنحه إصراراً مضاعفاً على تحقيق الفوز، مستنداً إلى مجموعة متميزة من عناصره التي تسعى للتمسك بالصدارة وتأكيد قوة الفريق في سباق المنافسة.