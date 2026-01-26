مرموش يدخل حسابات بايرن ميونيخ

كشفت تقارير صحفية أوروبية عن دخول النجم المصري عمر مرموش ضمن اهتمامات نادي بايرن ميونيخ، في ظل متابعة وضعه مع مانشستر سيتي خلال الفترة الحالية، مع تراجع دوره داخل التشكيل الأساسي للفريق الإنجليزي.

وأفاد موقع «فور فور تو» بأن مرموش لم يعد خيارًا ثابتًا في اختيارات المدرب بيب غوارديولا، خاصة بعد تعاقد سيتي مع عناصر هجومية جديدة، ما انعكس على عدد دقائق مشاركته هذا الموسم، رغم نجاحه مؤخرًا في التسجيل خلال الفوز على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويراقب النادي البافاري تطورات موقف اللاعب تمهيدًا لاتخاذ خطوة رسمية حال توافر الظروف المناسبة، في وقت يسعى فيه بايرن ميونيخ إلى تدعيم خطه الهجومي بعناصر قادرة على تقديم الإضافة السريعة.

ويواجه بايرن ميونيخ منافسة من أندية أخرى أبدت اهتمامها باللاعب، يأتي في مقدمتها فنربخشة وغالطة سراي التركيان، وسط تقارير عن استعداد فنربخشة لتقديم عرض تصل قيمته إلى 30 مليون يورو.



وتقدر مواقع متخصصة في تقييم اللاعبين القيمة التسويقية الحالية لعمر مرموش بنحو 65 مليون يورو، في ضوء مستواه مع الأندية التي لعب لها، إلى جانب سجله الدولي مع منتخب مصر، حيث خاض 46 مباراة سجل خلالها 10 أهداف.



ويدرس مانشستر سيتي خياراته بشأن مستقبل اللاعب، في ظل التزامات مالية قائمة، بعد إنفاق كبير في سوق الانتقالات الأخيرة، ما يجعل باب الرحيل مطروحًا حال وصول عرض مناسب.

ويفضل مرموش، بحسب التقارير، الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المرحلة المقبلة، مع وجود اهتمام من أندية مثل أستون فيلا وتوتنهام، كما لا يبدي حماسًا لفكرة الخروج على سبيل الإعارة.