الجليد يبتلع كرة القدم.. هل تقام المباراة؟



اضطر حكم ساحة إلى إلغاء مباراة ضمن منافسات الدوري التركي للدرجة الثالثة، بعدما غطى الجليد أرضية ملعب مدينة كهرمان مرعش بالكامل، في مشهد جعل إقامة اللقاء مستحيلة بسبب عدم قدرة اللاعبين على السيطرة على الكرة أو التحرك بشكل طبيعي فوق أرضية الملعب.



ورغم وضوح صعوبة اللعب، لا تخول لوائح كرة القدم الحكم إلغاء أو تأجيل المباراة بشكل فوري، إذ يتوجب عليه أولاً إجراء اختبار رسمي للكرة بحضور طاقم التحكيم الكامل ومراقب المباراة، للتأكد من عدم صلاحية أرض الملعب. وبناءً على ذلك، نفّذ الحكم الإجراء المعتمد قبل اتخاذ قرار الإلغاء.



وأظهر مقطع الفيديو المتداول قيام حكم الساحة بإسقاط الكرة مرتين في موقعين مختلفين من أرض الملعب، حيث اختفت الكرة تماماً في كل مرة داخل طبقات الجليد الكثيفة، كما بدت قدم الحكم نفسها غارقة وسط الجليد المرتفع الذي غطّى العشب الأخضر للملعب بالكامل، في صورة عكست حجم المشكلة التي حالت دون إقامة المباراة.



وفي السياق ذاته، أطلقت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا تحذيرات جديدة، مع توقعات بهطول غزير للأمطار والثلوج، إلى جانب رياح شديدة وغير مسبوقة، قد تتسبب في اضطرابات واسعة بعدد من المناطق.



وتوقعت الأرصاد استمرار تساقط الثلوج بكثافة في جنوب شرق الأناضول، إضافة إلى ولايات عدة من بينها كهرمان مرعش، التي كان من المقرر أن تستضيف إحدى مباريات النادي الذي يحمل اسم المدينة ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة التركي، قبل أن تفرض الظروف الجوية كلمتها وتؤدي إلى إلغاء المواجهة.