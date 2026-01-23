«كابتن أمريكا» ينتزع صدارة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»



تدخل بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، السبت، الجولات النهائية، وذلك مع ارتفاع نسق المنافسة في النسخة الـ 37 من البطولة التي تضم نخبة من ألمع نجوم العالم، والتي تعد واحدة من فعاليات النخبة في سلسلة رولكس ضمن «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد، حيث يبلغ إجمالي جوائزها المالية 9 ملايين دولار أمريكي.



وفي ختام الجولة الثانية التي أقيمت الجمعة، تأهل أفضل 70 لاعباً إلى الجولات النهائية، والتي تستكمل يومي السبت والأحد ترقباً لتتويج البطل.



وحقق الأمريكي باتريك ريد 66 ضربة بواقع 6 ضربات تحت المعدل ليتصدر الترتيب العام برصيد 9 ضربات تحت المعدل في ختام الجولة الثانية بعد أداء رائع في الفترة الصباحية من اللاعب الفائز سابقاً بلقب بطولة الماسترز في عام 2018، والحاصل على بطاقة مشاركة مدى الحياة في جولة دي بي ورلد.



وتحدث اللاعب الملقب بـ«كابتن أمريكا»، عن أدائه المتميز، وقال: «أشعر أنني ضربت الكرة بشكل جيد كما فعلت في الجولة الأولى، لكن من الصعب تحديد ذلك بدقة بسبب شدة الرياح، خرجت إلى الملعب وصنعت لنفسي العديد من الفرص الجيدة، ولم أخطئ سوى في ضربة واحدة، وهذا ساعدني بالتأكيد».



وحقق الإنجليزي أندي سوليفان، أفضل نتائج الجولة الثانية، بتسجيله 7 ضربات تحت المعدل، بإجمالي 65 ضربة، ليتقدم إلى المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 8 ضربات تحت المعدل.

وبقي الإنجليزي تيريل هاتون، حامل اللقب، في دائرة المنافسة بعدما أنهى الجولة الثانية برصيد 5 ضربات تحت المعدل، وذلك بتسجيله 3 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية.



وأصبحت مهمة الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج في أربع مناسبات، أصعب، بعدما أنهى الجولة الثانية بإجمالي ضربتين تحت المعدل، بعدما حقق 3 ضربات تحت المعدل في هذه الجولة.



ونجا الإنجليزي تومي فليتوود من الإقصاء المبكر، بإنهاء الجولة الثانية برصيد ضربة واحدة فوق المعدل، لتبقى حظوظه قائمة في إنهاء المنافسات في أفضل مركز ممكن في الجولتين النهائيتين.

من جانبه ودع أحمد سكيك، قائد منتخبنا الوطني، المنافسات بإجمالي 15 ضربة فوق المعدل، بعدما حقق 9 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، وذلك في مشاركة شجاعة في مستهل مسيرته الاحترافية ضد نخبة من أفضل لاعبي العالم.