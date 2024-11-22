سباق زايد الخيري 2024 ينطلق اليوم من أبوظبي

محمد هلال الكعبي: السباق رمز ونبراس لقيم العطاء والخير

أبوظبي - وام

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينطلق صباح اليوم سباق زايد الخيري في نسخته الـ23 من فندق «إرث أبوظبي»، بمشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق ومتسابقة من جميع الفئات العمرية، ومن مختلف دول العالم.

وسيتم تخصيص عائدات السباق لصالح الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، ويبلغ مجموع جوائزه مليونين ونصف المليون درهم، تم تخصيص 750 ألفاً منها إلى أبناء زايد، ومثلها للفائزين من كل الجنسيات الأخرى لتشجيع الجميع على المنافسة، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الفائزين.

ومنذ انطلاقته رسخ السباق مكانته وريادته في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية، وتقديم العون للمرضى والمستشفيات، بتوفير المعدات الطبية، والمساهمات المالية الضخمة، كما أسهم في إرساء القيم التوعوية في المجتمع من خلال التفاعل الواسع مع أهدافه وتوجهاته في محطاته المختلفة في أبوظبي اعتباراً من عام 2001، وفي الولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من 2005، ثم في جمهورية مصر العربية اعتباراً من 2014. وتجدر الإشارة إلى أن عائدات التبرعات الخيرية للسباق في دوراته السابقة منذ انطلاقه في 2001 بلغ إجماليها 638 مليون درهم، وذهبت جميعها للأعمال الخيرية والإنسانية.

وينطلق السباق بمنافسات فئة أصحاب الهمم لمسافة 10 كلم، يعقبه بعد 5 دقائق سباق 10 كلم لفئة المحترفين، ثم ينطلق سباق 5 كلم لفئة المحترفين عند الساعة 7.07 صباحاً، وسباق 10 كلم لفئة التسجيل العام عند الساعة 7.25 صباحاً، وسباق 5 كلم لفئة التسجيل العام عند الساعة 7.35 صباحاً، وسباق 3 كلم لفئة التسجيل العام عند الساعة 7.45 صباحاً، ومن ثم بداية سباق 1 كم في تمام الساعة الثامنة، وصولاً إلى تكريم الفائزين عند الساعة 9 صباحاً.

وبلغت نسبة الذكور المشاركين في السباق وفقاً للجنة الإحصاء في الماراثون 62 %، مقابل 38 % للإناث. أما بالنسبة لأكثر الجنسيات مشاركة في الحدث فهي الإمارات بنسبة 38%، ثم الهند بنسبة 14 %؜، والفلبين بنسبة 7 %، ثم جمهورية مصر العربية بنسبة 4 %، وباكستان بنسبة 3 %؜، ثم المملكة المتحدة بنسبة 2 %، وباقي الجنسيات من مختلف دول العالم بنسبة 32%.

تحضيرات

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا للسباق اكتمال الاستعدادات لانطلاقة السباق، واتخاذ التدابير كافة التي ترسخ دوره المجتمعي في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية، المستلهمة من الإرث الخيري والإنساني للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، تجاوز أعداد المشاركين 10 آلاف متسابق من جميع الفئات، بما يمثله من حدث عالمي كبير يجسد القيم الإنسانية.

وأوضح أن هناك تعاوناً كبيراً مع مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي لإخراج الحدث في أبهى صورة، وأن جهوداً كبيرة تبذل من كل اللجان العاملة والشركاء والجهات المعنية، للحفاظ على إرثه العظيم ومكانته الكبيرة منذ انطلاقته في عام 2001، بتوجيهات القيادة الرشيدة ليصبح رمزاً ونبراساً لقيم العطاء والخير، تجسيداً لأهدافه الإنسانية.

وأضاف: «السباق يمثل حدثاً عالمياً ووصل في محطاته إلى نيويورك في عام 2005، ثم جمهورية مصر العربية عام 2014، وأصبح رسالة عالمية في تعزيز الوعي بدعم الأبحاث الطبية ومساعدة وتخفيف الآلام عن المرضى».

وكشفت اللجنة المنظمة عن اختتام مرحلة تسليم حقائب السباق للمشاركين مساء أمس الجمعة، بعد انطلاقتها الثلاثاء الماضي في فندق «إرث أبوظبي»، وسط إقبال كبير من المسجلين للمشاركة في السباق على إكمال إجراءات مشاركتهم في فعاليات الحدث.

ونوهت بتوفير مواقف للسيارات وخدمة النقل في كل من واحة الكرامة بين الساعة 4 إلى 5.30 صباحاً، وفي مدينة زايد الرياضية بين الساعة 4 إلى 6.30 صباحاً، وإغلاق الطرق أمام حركة مرور السيارات عند الساعة 6 صباحاً.

ومن المنتظر تجهيز قرية ترفيهية على هامش الحدث تشمل عروضاً للفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي، وفرقة الحربية للفنون الشعبية، وفرقة الإيقاع الموسيقي الأفريقية، وجدار التوقيعات التفاعلية، ومنطقة لألعاب الأطفال والرسم على الوجه، فضلاً عن قاعات للمأكولات والمشروبات والوجبات الخفيفة. وسيتم تخصيص منصات لمؤسسات عدة، هي الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، و«أكتيف أبوظبي»، ومركز أبوظبي للصحة العامة، و«نشاط يجمعنا».