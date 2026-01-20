بسبب ترامب.. دعوات برلمانية لانسحاب إنجلترا وأسكتلندا من كأس العالم 2026



دعا اثنان من أعضاء البرلمان البريطاني إلى مقاطعة كأس العالم لكرة القدم للرجال «المونديال» هذا العام احتجاجاً على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم غرينلاند.

وأشار الوزير السابق عن حزب المحافظين، سايمون هوار، وعضو البرلمان عن حزب الليبراليين الديمقراطيين، لوك تايلور، إلى أنه ينبغي على إنجلترا وأسكتلندا، وأي دولة أخرى من المملكة المتحدة تتأهل عبر الملحقات، الانسحاب من البطولة احتجاجاً على ترامب، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال هوار، إن الحكومة بحاجة إلى«مواجهة النار بالنار» وإحراج ترامب. .

وفي حديثه أمام مجلس العموم قال هوار: «لقد تم الإشادة بوزير الخارجية ورئيس الوزراء والناتو والدنماركيين، وغيرهم على استجابتهم عبر القنوات والوسائل المعتادة».

وأضاف: «كان ذلك ليكون كافياً لو كان لدينا ساكن للبيت الأبيض يفهم كل ذلك ويحترمه، لكنه الآن يضحك، ليس خلف يده فحسب، بل بشكل صارخ في وجوهنا نتيجة لذلك».

وقال لوك تايلور: «تعتمد الدبلوماسية على الفاعلين العقلانيين، ومع ذلك شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين دونالد ترامب يعلن أنه غير ملزم بالقانون الدولي، وإنما فقط بأخلاقه الخاصة».

ومن المقرر أن يبدأ كأس العالم في 11 يونيو، حيث ستلعب أسكتلندا أول مباراة لها في البطولة منذ نحو 30 عاماً بعد ثلاثة أيام، بينما ستلعب إنجلترا بقيادة توماس توخيل ضد كرواتيا في 17 يونيو.

وستقام مباريات أسكتلندا في ماساتشوستس وفلوريدا، بينما ستلعب مباريات المجموعة الخاصة بإنجلترا في تكساس وماساتشوستس ونيوجيرسي.

طلب فرنسي

ودعا العضو في البرلمان الفرنسي إريك كوكريل عن حزب فرنسا الأبية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الثلاثاء، إلى حصر استضافة كأس العالم هذا الصيف في المكسيك وكندا فقط دون الولايات المتحدة، رداً على السياسات الدولية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان الفرنسي : «السؤال جدي، لا سيما أنه لا يزال من الممكن إعادة التركيز على المكسيك وكندا».

ومع تبقي أقل من خمسة أشهر على انطلاق نهائيات كأس العالم (11 يونيو - 19 يوليو)، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يبدو من المستبعد أن يُغير «فيفا» موقفه.

خلال قرعة دور المجموعات في أوائل ديسمبر بذل رئيس «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو جهوداً كبيرة لتكريم ترامب بمنحه أول نسخة من «جائزة السلام»، التي ابتكرتها أعلى هيئة حاكمة في عالم الكرة المستديرة.