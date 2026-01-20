3 مراكز في «الشتاء» تنقذ الجزيرة

جاء تراجع الجزيرة للمركز الخامس بنهاية الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين، ليؤكد تذبذب المستوى الذي يعاني منه الفريق، خصوصاً بعد الخسارة الكبيرة 0-3 التي مُني بها أمام ضيفه شباب الأهلي بالجولة الحادية عشرة، ما يشير إلى ثغرات فنية تحتاج لتحرك عاجل لمعالجتها خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي بدعم صفوف الفريق بعناصر تعزز من قوته قبل انطلاق الدور الثاني من دوري المحترفين، وفي هذا الصدد أفادت تقارير إعلامية بأن النادي اقترب من التعاقد مع الجناح السورينامي جاهنواه ماركيلو «23 عاماً» بعد مجهودات كبيرة قامت بها إدارة النادي في التفاوض.

1- قلب دفاع

في مباريات الدوري الأول استقبلت شباك الجزيرة أهدافاً رغم وجود عناصر متميزة في الخط الخلفي مثل خليفة الحمادي، ووليان روشا، غير أن الفريق عانى في مباريات عدة من اهتزاز العمق الدفاعي، كما وضح استقبال شباكه لثلاثة أهداف أمام شباب الأهلي، الأمر الذي يؤكد حاجة الفريق للاعب يلعب في مركز قلب الدفاع ويتمتع بشخصية قيادية وقدرة على تنظيم الخط الخلفي لتقليل معدل الأهداف المستقبلة، خصوصاً في مواجهات الفرق الكبرى.

2- رأس حربة

افتقد الجزيرة في بعض المباريات النجاعة الهجومية وترجمة الفرص التي أتيحت له، خصوصاً بعد غياب مهاجمه الكونغولي سايمون بانزا خلال فترة مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، ولذلك يحتاج لمهاجم سوبر يكون شريكاً أو بديلاً إلى جانب بانزا، ليمنح خيارات إضافية وتكتيكية للمدرب الهولندي مارينو بوشيتش.

3- صانع ألعاب

رغم التعاقد مع نبيل فقير، غير أن معضلة صانع الألعاب ظلت قائمة بالفريق قياساً على تراجع مستوى الفريق في بعض المباريات، ما يشير إلى الحاجة للاعب إضافي في الثلث الأخير، وبناء عليه يحتاج الجزيرة لجناح يمتلك السرعة والقدرة على الاختراق من الأطراف لفك التكتلات الدفاعية، وتخفيف الضغط عن صناع اللعب الحاليين، لضمان استمرارية التهديف في الدور الثاني.

أرقام الدور الأول

وخلال 13 مباراة في الدور الأول فاز الجزيرة في 6 وتعادل في 3 وخسر 4 وسجل 18 هدفاً مقابل 12 ولجت مرماه، وحصد 21 نقطة، وتلقى أكبر خسارة أمام ضيفه شباب الأهلي بالجولة 11 على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، بينما حقق أكبر فوز على مضيفه بني ياس بنتيجة 4-0 وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات أمام كل من الشارقة والنصر وبني ياس، ودبا، والبطائح، وعجمان.