منتخب الإمارات يشارك في بطولة البحرين الدولية لكرة الطاولة

أعلن اتحاد كرة الطاولة مشاركة منتخب الإمارات في بطولة البحرين الدولية للشباب والناشئين، التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير الجاري، بمشاركة 129 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 دولة.

ويضم وفد المنتخب 8 لاعبين هم علي الحواي، ويوسف الحواي، ومحمد سعيد، وأحمد سعيد، وناصر المري، وراشد سعيد، ومايد نواف، وحمد فيصل، يتنافسون في 4 فئات عمرية هي تحت 13 سنة، وتحت 15 سنة، وتحت 17 سنة، وتحت 19 سنة.

وتعد هذه المشاركة الأولى للمنتخب خارجياً في عام 2026، وتشكل محطة مهمة لاكتساب الخبرة والاحتكاك الدولي، لا سيما أن البطولة تقام ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة.