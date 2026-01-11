نيجيريا تقترب من كسر رقم مصر في أمم إفريقيا

تقترب نيجيريا من كسر رقم مصر التهديفي في كأس أمم إفريقيا، بعدما واصلت عروضها الهجومية القوية في نسخة 2025، وبلغت حاجز 14 هدفًا عقب الفوز على الجزائر بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي، لتضع نفسها على مسافة قريبة من الأرقام التاريخية المسجلة باسم «الفراعنة» في نسختي 2008 و2010.

وضمن منتخب نيجيريا بطاقة العبور إلى نصف النهائي، منضمًا إلى منتخبات المغرب والسنغال ومصر، ما يعكس قوة المنافسة في المربع الذهبي للبطولة القارية، وجاء التأهل مصحوبًا بإنجاز رقمي مميز، يؤكد التحول الهجومي الواضح في أداء «النسور الخضر».

وبوصوله إلى 14 هدفًا، عادل المنتخب النيجيري أرقامًا تاريخية سجلتها منتخبات كبيرة في نسخ سابقة، مثل المغرب في 2004، والكاميرون في 2008 و2021، والكونغو الديمقراطية في 1974، ليصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم المصري المسجل في نسختي 2008 و2010 برصيد 15 هدفًا، وهدفين من الرقم القياسي الأعلى في تاريخ البطولة، والمسجل باسم كوت ديفوار في نسخة 2008 بـ 16 هدفًا.

وتكشف هذه الأرقام عن النسخة الهجومية المميزة التي يقدمها منتخب نيجيريا في البطولة الحالية، حيث نجح في الجمع بين الصلابة الدفاعية والفعالية أمام المرمى، ما جعله أحد أكثر المنتخبات توازنًا وتأثيرًا في مسار المنافسة.

وتبقى الأنظار موجهة إلى ما سيقدمه المنتخب النيجيري في نصف النهائي، في ظل إمكانية مواصلة هز الشباك وكتابة رقم جديد في سجل البطولة، قد يضعه في صدارة النسخ الهجومية الأبرز في تاريخ كأس أمم إفريقيا، ويعيد فتح المقارنات مع الإنجازات التاريخية لمنتخب مصر في الألفية الجديدة.

يذكر أن منتخب نيجيريا سيلتقي نظيره المغربي في الدور نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل، حيث تنطلق المباراة في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والعاشرة مساءً بتوقيت مصر.