بسبب مباراة «الفراعنة» وكوت ديفوار.. نقل رئيس اتحاد الكرة المصري إلى المستشفى

شهدت مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار، في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، تطورًا صحيًا مفاجئًا خارج المستطيل الأخضر، بعدما جرى نقل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أحد المستشفيات، إثر تعرضه لارتفاع في ضغط الدم خلال اللقاء.

وبحسب ما كشفته قناة «أون سبورت» المصرية، فإن أبو ريدة شعر بإجهاد شديد وارتفاع ملحوظ في ضغط الدم أثناء متابعة المباراة، وتحديدًا مع تصاعد التوتر عقب تقدم منتخب مصر في النتيجة، ما استدعى نقله فورًا إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وأكدت القناة أن الحالة استدعت إجراء فحوصات طبية عاجلة، في ظل الأجواء المشحونة التي صاحبت المواجهة القوية أمام منتخب كوت ديفوار، والتي اتسمت بالإثارة والندية حتى دقائقها الأخيرة.

ويعد هاني أبو ريدة من أكثر الشخصيات قربًا من المنتخب المصري في البطولات الكبرى، حيث يحرص دائمًا على متابعة المباريات من المدرجات.

وضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره السنغالي في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الأربعاء المقبل، بعد فوزه على كوت ديفوار في مواجهة ربع النهائي.