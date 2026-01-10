امتحان الأبطال.. ماذا يقول تاريخ مصر أمام حامل لقب أمم إفريقيا؟

يخوض منتخب مصر اليوم السبت مواجهة من العيار الثقيل أمام كوت ديفوار، حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا، في اختبار جديد يضع الفراعنة وجهاً لوجه مع أحد أصعب التحديات القارية، لكن التاريخ يمنح المنتخب المصري ثقة إضافية، بعدما اعتاد الظهور بصورة قوية أمام أبطال القارة، ونجح في كتابة فصول تاريخية كلما وجد نفسه في مواجهة حامل اللقب.

وتحمل مباريات مصر أمام بطل إفريقيا طابعاً خاصاً، إذ سبق للفراعنة خوض خمس مواجهات أمام المنتخبات المتوجة باللقب، جاءت نتائجها متنوعة، لكنها كشفت في مجملها عن شخصية منتخب لا يعرف الرهبة في المواعيد الكبرى، ويمتلك القدرة على التعامل مع الضغط والتحديات المعقدة.

البداية تعود إلى نسخة 1963، حين واجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي، حامل لقب 1962، في مباراة تحديد المركز الثالث، ونجح في حسمها بثلاثية نظيفة، معلناً عن أول انتصار مصري أمام بطل القارة، أما المحطة الأبرز، فكانت في نهائي نسخة 1986، عندما اصطدم الفراعنة بالكاميرون، حامل لقب 1984، وتعادل المنتخبان سلبياً قبل أن تحسم ركلات الترجيح اللقب لمصلحة مصر، في واحدة من أكثر النهائيات رسوخاً في الذاكرة الإفريقية.

وتكرر المشهد التاريخي في نسخة 1998، حين واجه المنتخب المصري جنوب إفريقيا، حامل لقب 1996، في المباراة النهائية، ونجح في الفوز بهدفين دون رد، ليضيف لقباً جديداً إلى خزائنه على حساب بطل القارة، مؤكداً قدرته على حسم المواجهات الكبرى.

وفي المقابل، تلقى منتخب مصر خسارته الوحيدة أمام حامل اللقب في نسخة 2002، عندما سقط أمام الكاميرون بهدف دون رد في ربع النهائي، بينما انتهت مواجهة 2004 أمام الكاميرون، حامل لقب 2002، بالتعادل السلبي في دور المجموعات.

يذكر أن منتخب مصر يلتقي الليلة مع نظيره كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءً بتوقيت مصر.