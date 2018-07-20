"صراصير" للكشف عن أعطال محركات الطائرات

تمكنت شرطة أم القيوين من إنقاذ مواطنة بعد أن تعطل مثبت السرعة، وهي تقود مركبتها على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه رأس الخيمة، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكنها من السيطرة على المركبة أو التمكن من تخفيف سرعتها.