حمدة الشكيلي: «رمضان» يلامس قلبي بالسعادة والراحة النفسية

أكدت حمدة الشكيلي لاعبة منتخب الإمارات للجوجيتسو أن شهر رمضان المحبب لها من بين كل شهور لأنه يلامس قلبها بالسعادة والراحة النفسية، ذاكرة أن رمضان بالنسبة لها يمثل فعلياً شهر العبادة والخير والبركة والتواصل الاجتماعي مع الأهل والأصدقاء، وقالت: «في الشهر الكريم يكون التركيز أكثر على العبادات عن بقية الشهور، تقرباً إلى المولى عز وجل، لذلك أنا أستقبله بسعادة وأقضي فيه أيامي بفرح أكبر».

وأشارت بطلة الجوجيتسو إلى أن لديها العديد من المواقف والذكريات في شهر رمضان. وأضافت: دائماً هنالك ذكرى تبقى خالدة، نكررها سنوياً وتحديداً في اليوم الأخير من الشهر الكريم الذي نجتمع فيه بمنزل جدتي في العين، كل العائلة تكون هنالك ونتعاون سوياً في إعداد مائدة الإفطار التي نجتمع حولها بكل حب، ثم نبدأ بعده في التحضير لاستقبال العيد، رغم أن هذا اليوم يكون وداعاً للشهر الكريم ولكنني أيضاً أنتظره بشوق لأن مشهد «لمة العائلة» فيه يكون مشهداً جميلاً يأسرني ويسعدني كثيراً.

وعادت حمدة الشكيلي بالذاكرة إلى سنوات سابقة عندما بدأت صيام شهر رمضان في الطفولة، وقالت إنها بدأت بـ«صيام العصافير» الذي ينتهي مع أذان العصر قبل أن تعتاد على الصيام بتشجيع من أسرتها وقالت: أدين لأسرتي بالكثير في حياتي لأنها تدعمني دائماً، وقمة سعادتي أن أرى كل أفراد العائلة بخير وعافية في كل الشهور والأعوام.

وحول برنامجها حالياً في رمضان تقول حمدة الشكيلي أنها تبدأ يومها عادة الساعة 12 ظهراً بالذهاب إلى الجامعة والعودة قبل وقت الإفطار للمساعدة في تجهيز المائدة الرمضانية، وأضافت: بعد صلاة المغرب أحرص على الذهاب لأداء التدريبات حتى أحافظ على لياقتي البدنية وبعد العودة أقوم بمراجعة الدروس.