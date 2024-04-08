إسماعيل إبراهيم: «المعمول» ساعدني على تحكيم مباراة «الطائرة» في رمضان

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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كشف إسماعيل إبراهيم الحكم العالمي للكرة الطائرة، عن أغرب وجبة إفطار تناولها خلال شهر رمضان المبارك، موضحاً إنه في إحدى مشاركاته في إدارة مباراة دولية خارج الإمارات، وافق وقت الإفطار أثناء سير اللقاء، وإنه استعد قبلها بوضع حبة «معمول» في جيبه، وتناولها في أول وقت مستقطع خلال اللقاء، مع زجاجة ماء، ثم انتظر حتى نهاية المباراة ليتناول وجبة الإفطار كاملة، ولكنه عاد وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر من النوادر، لأنه لا يفضل السفر خارج الدولة خلال هذا الشهر الفضيل.

وقال الحكم الوطني في الكرة الطائرة: «أحرص خلال شهر رمضان المبارك، على قضاء أيامه في سكينة وهدوء، وأوفر العديد من أيام إجازتي السنوية لأحصل عليها خلال هذا الشهر، وقضائها مع أفراد أسرتي، وأحصل كذلك على راحة من التمرينات الرياضية، وأحاول قدر الإمكان عدم المشاركة في إدارة مباريات دولية خارجية أو قبول دعوات لتناول وجبات الإفطار أو السحور بعيداً عن أسرتي، والتي أخصص لها هذا الشهر كاملاً، مع إجازة عيد الفطر التي في بعض الأحيان، أصطحب فيها الأسرة إلى إجازة خارجية».

وعن الأكلة المفضلة للحكم العالمي إسماعيل إبراهيم خلال شهر رمضان المبارك، قال: «ليس هناك أي نوع مفضل من الأطباق، وأتناول كل الأصناف دون قيود، لأن حكم الطائرة لا يحتاج إلى لياقة بدنية عالية، ولا يمثل الوزن الزائد بضعة كيلوجرامات قليلة مشكلة بالنسبة له، ولكن عليه عدم الإفراط كثيراً في تناول الطعام بما يتسبب في زيادة كبيرة بالوزن، لأن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، يشترط كتلة الجسم المثالية في الحكام الذين يسند إليهم المباريات الدولية الهامة، إلى جانب مستواه التحكيمي الجيد، وإجادة اللغات».

وحول أفضل الدول التي زارها خلال شهر رمضان المبارك، قال إسماعيل إبراهيم: قمت بإدارة العديد من المباريات الهامة بتكليف من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة خلال شهر رمضان، ولكني أسارع بالعودة إلى الدولة فور نهاية الحدث، لأن أجواء هذا الشهر الفضيل لا تتشابه مع أي دولة أخرى، إلى جانب رغبتي الكبيرة بالبقاء مع أسرتي، والاستمتاع