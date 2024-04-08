يوسف السيد: أتجنب المجالس حرصاً على النوم والاستيقاظ مبكراً في رمضان

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد يوسف السيد لاعب شباب الأهلي السابق، حرصه على ممارسة الرياضة بانتظام خلال شهر رمضان المبارك، رغم توقفه منذ حوالي 5 سنوات عن لعب كرة القدم، وكشف أنه يتدرب وفق برنامج موضوع بشكل ودي مع مدرب اللياقة البدنية في الجهاز الفني للروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، بالإضافة إلى بعض التعديلات البسيطة التي يستعين بها بخبراته من مشواره في ملاعب الكرة.

وقال لاعب شباب الأهلي السابق: «الرياضة بالنسبة لي، أسلوب حياة، ولا أستطيع التوقف عنها بعد حوالي 15 سنة لاعب كرة قدم، ولدي جدول تدريب خاص، ويتضمن المران لمدة تتراوح ما بين 60 إلى 75 دقيقة، قبل الإفطار إذا كان خفيفاً، وبعد الإفطار بحوالي الساعتين إذا كان شاقاً ويتضمن تدريبات بالأوزان، مع وجود أيام راحة للاستشفاء، إلى جانب ممارسة ألعاب رياضية ترفيهية أخرى مثل البادل تنس، والكرة الطائرة، والدراجات الهوائية».

وأضاف: «ممارسة الرياضة لا ترتبط بسن، وهناك لاعبون لا يزالون يقدمون أداءً جيداً في الملاعب رغم عامل السن، وفي مقدمتهم إسماعيل مطر قائد الوحدة، وماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، ولكن يجب اختيار الحمل التدريبي المناسب للسن، ولوقت الممارسة، لأن الرياضة خلال شهر رمضان تتطلب تحضيرات خاصة حتى لا تؤثر سلبياً على ممارساتها، بسبب ساعات الصيام، ونوعية الأطعمة التي يفضلها البعض في وقت الإفطار والسحور».

وعن كيفية الحفاظ على الوزن خلال شهر رمضان، قال: «ما زالت أحتفظ بنفس وزني وقت الاعتزال قبل 5 سنوات، وأنا أفضل تناول أطعمة خفيفة وقت الإفطار، مع بعض الكربوهيدرات البسيطة، وأتناول في السحور، أطعمة غنية بالبوتاسيوم مثل الموز والزبادي، لتجنب العطش والجوع قدر الإمكان خلال ساعات الصيام».

وكشف يوسف السيد، عن تجنبه للسهر حتى بعد اعتزال لعب الكرة، وحرصه على تناول الإفطار مع الأسرة وعائلته، وقال: «أنا أحب الاستيقاظ والنوم المبكر، وأكره السهر، ولذا أتجنب العديد من سهرات المجالس خلال شهر رمضان المبارك، وأتناول الإفطار بالتبادل ما بين الأسرة والعائلة والأخوات، وبشكل غير روتيني، وهذا الأمر من الطقوس المهمة التي أحرص عليها خلال هذا الشهر الفضيل، ويستمر الأمر خلال أيام عيد الفطر المبارك، والذي أقضيه مع العائلة».