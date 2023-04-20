ماجد ثاني: أيام رمضان أكثر جمالاً والسحور وجبتي الرئيسية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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كشف ماجد ثاني لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي بني ياس، عن استمتاعه بالتدريبات والمباريات خلال شهر رمضان عن بقية شهور السنة، موضحاً أن كل أمور الحياة تبدو أخف وأكثر جمالاً خلال الشهر الفضيل، على الرغم من إرهاق الانتقال ما بين دبي وبني ياس، لخوض التدريبات اليومية، والمباريات الرسمية.

وقال ماجد ثاني، والذي يلعب على سبيل الإعارة مع بني ياس لموسم واحد قادماً من نادي شباب الأهلي: «برنامج التدريبات عادة ما يكون خفيفاً في أيام شهر رمضان لأن تدريبات الأيام العادية تكون أشد قوة، وتتنوع مواعيدها، لكننا في رمضان نتدرب في العاشرة مساءً يومياً، عقب الإفطار، وأنا حريص على التواجد في التدريبات بانتظام، وخصوصاً قبل المباريات الرسمية المهمة، معاناتي الأكبر أن عملي يكون مبكراً، الأمر الذي يمثل صعوبة بعض الشيء، في ظل رحلة العودة من بني ياس عقب المران اليومي أو المباريات، والمطلوب مني الاستيقاظ مبكراً في اليوم التالي، وألجأ إلى النوم عدداً من ساعات النهار، لتعويض النوم متأخراً، وحتى أستطيع الصمود والاستمرار في الانتظام في التدريبات والمباريات».

نظام غذائي

وبشأن النظام الغذائي خلال الشهر الفضيل، يفضل ماجد ثاني، تناول كل الأطعمة الإماراتية الشهيرة ولا يستطيع منع نفسه عن الطعام بسهولة، إلا أنه ووفق نظامه الخاص فإنه يتناول وجبة خفيفة من التمر والشوربة والقهوة العربية وقت الإفطار، فيما يعود بعد نهاية التمرين لتناول وجبة كاملة في السحور، الأمر الذي يسمح له بالحفاظ على وزنه ولياقته البدنية طوال الشهر.

ويشير ماجد ثاني، إلى أنه لا يتابع أي أعمال درامية خلال رمضان، قائلاً: «لا يوجد أي وقت لمتابعة أي أعمال تلفزيونية، في ظل الرحلة اليومية ذهاباً وعودة إلى دبي، وأفضل على ذلك، قضاء الوقت عندما تسنح الظروف بذلك، مع الأصدقاء، وعائلتي الصغيرة المكونة من زوجتي وأبنائي الثلاثة، إلى جانب تجمعات أسبوعية مع عائلتي الكبيرة، لأن للأسف وقت الرياضي ليس في يديه، ولديه ارتباطات عدة، خصوصاً إذا كان لديه دوام أيضاً، وبالتالي يكون من الجيد، توفير أي وقت لقضائه مع العائلة والأصدقاء».

وأعرب لاعب بني ياس، عن سعادته بمشاركته بني ياس، الفوز بالدوري العام للكرة الطائرة وكأس السوبر، قائلاً: «سعيد بالموسم الحالي الذي أقضيه مع بني ياس، بعدما حققت لقبين مع الفريق، وأشكر الجهاز الفني وزملائي اللاعبين، وإدارة شركة بني ياس للألعاب الجماعية، على دعمي ومساندتي خلال رحلتي الحالية مع الفريق».