أشرف أبوزيد: أعشق الإمارات ورمضان في مصر «حاجة تانية»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم دبي لسكانها وزوّارها كافة خلال شهر رمضان العديد من الفعاليات الرياضية والأنشطة الترفيهية التي توفر تجارب مميزة للجميع من مختلف الجنسيات والثقافات تجسيداً لمعاني العيش المشترك والمحبة والتسامح.

المصري أشرف أبوزيد نجم كرة السلة على الكراسي المتحركة، أحد الرياضيين المميزين الذين استقطبتهم دورة ند الشبا الرياضية الحدث الأكبر من نوعه خلال رمضان في دبي، وقال نجم سلة الكراسي المتحركة: رمضان له عاداته وتقاليده وطقوسه لكن يبقى بنكهة خاصة في مصر، وكما قال المطرب الإماراتي الأصيل المصري الهوى حسين الجسمي، رمضان في مصر «حاجة تانية»، التي أحنّ إلى أجوائها خلال هذه الفترة، إذ تتحول الشوارع إلى احتفالية جميلة وتتزين بالأوراق والفوانيس الملونة، وتنشط حركة الأسواق.

وواصل أشرف أبو زيد: بالرغم من افتقاد أجواء القاهرة الرمضانية إلا أن تقارب العادات والتقاليد وطقوس الشهر الفضيل بين مصر والإمارات خفف من وطأة الشعور بالغربة والحنين إلى الحارة والأهل والأصدقاء، مشيراً إلى أن الأجواء الرياضية ميزة فريدة لشهر رمضان في الإمارات.

احتفالات

وقال نجم كرة السلة على الكراسي المتحركة: تختلف صور احتفالات رمضان في الدول العربية والإسلامية، ولكل منها خصائصها وطبائعها التي تحدد الجانب الاحتفالي بهذا الشهر الفضيل لكنها تشترك جميعاً في إبراز مكانته في قلوب المسلمين واعتبر نفسي محظوظاً بعيش تجربة مختلفة خلال رمضان في دولة الإمارات الحبيبة.

وأضاف:«تتميز أجواء رمضان في الإمارات بتعدد الفعاليات الرياضية، ودورة ند الشبا من أروع البطولات التي تقام خلال الشهر الفضيل ولا مثيل لها في كل الدول العربية على مستوى قيمة الجوائز وعدد المشاركين وتعدد الألعاب الرياضية واهتمامها بفئة أصحاب الهمم، وأنا محظوظ بالمشاركة في هذه الدورة للعام السابع على التوالي وما حققته فيها يمثل تاريخاً في مسيرتي خاصة بالتنقل بين الأندية وأيضاً مساعدة الفرق التي لعبت لها للصعود لمنصات التتويج، بالإضافة إلى أن دورة ند الشبا ساهمت كثيراً في تطور كرة السلة على الكراسي المتحركة».

فرصة

وأوضح أبوزيد أن تواجده في الإمارات منحه فرصة تجربة العديد من الأطباق العالمية لكنه يفضل خلال رمضان تناول الأكل المصري، حيث لا تخلو السفرة من طبق الفول وأقراص الطعمية والجرجير وقليل من البصل الأخضر والسلطة الخضراء، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتناول طعام صحي في وجبتي الإفطار والسحور والابتعاد عن الحلويات بقدر الإمكان.