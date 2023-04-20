مركز «إكبا».. حلول مستدامة وابتكارات تعزز الأمن الغذائي

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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يعدّ المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» أحد مراكز البحوث المهمة في دولة الإمارات، وهو مركز دولي غير ربحي للبحوث الزراعية تأسس في العام 1999، ويشرف على إعداد البرامج البحثية التنموية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية واستدامتها في البيئات المالحة والهامشية.

ويمثل الابتكار أحد المبادئ الأساسية لعمل المركز، بحيث يتناول المنهج البحثي متعدد الجوانب إيجاد الحلول لتحديات مرتبطة فيما بينها ارتباطاً وثيقاً تتعلق بالمياه والبيئة والدخل والأمن الغذائي، وتشمل أبحاث مبتكرة في مجالات تقييم الموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وإنتاجية المحاصيل وتنويعها، والزراعة المائية، والطاقة الحيوية، وتحليل السياسات.

ويسهم المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم من خلال العمل على تطوير العديد من التقنيات التي تشمل استخدام المياه التقليدية وغير التقليدية ومنها المياه المالحة، والمياه العادمة المعالجة، والمياه الصناعية، ومياه الصرف الزراعي، ومياه البحر وتقنيات إدارة المياه والأراضي، والاستشعار عن بُعد، ونمذجة التكيف مع التغير المناخي. ويطمح المركز من خلال دوره في تحصيل ونشر وتوزيع المعرفة، بأن يصبح مقراً رائداً للمعرفة حول الإدارة المستدامة لاستخدام الموارد الهامشية في الإنتاج الزراعي بالمناطق الهامشية، ليعمل على مساعدة شركائه في العمل على الابتكار وتنمية القدرات البشرية وتشجيع التعلم الذي يعتبر أساس التغيير المنشود.

وتركز أبحاث المركز علــى تربية أصناف جديدة وفيرة الغلة لمحاصيل مختلفة، وتتسم بتحملها للملوحة والجفاف والحرارة، فضلاً عــن ملاءمتها لإنتاج الغذاء والأعلاف والوقود الحيــوي، كما يعمل المركـز بصفــة خاصة علــى محاصيـل غذائيــة كمحصول الكينوا والدخــن اللؤلؤي، فضلاً عــن محاصيل حولية ومعمرة كالذرة الرفيعة والشعير وأخرى متعددة الأغراض كالساليكورنيا.

موارد وراثية

ويعمل المركــز على جمع الموارد الوراثية النباتيــة مــن بيئات هامشية وغير هامشية واســتخدامها وحفظهــا فــي بنكه الوراثي، كما يعمل على إجراء دراسات وبحوث علــى الزراعة فــي البيئة المضبوطة، بمــا فــي ذلك الزراعة العمودية، مما يساعد علــى تحســين كفاءة اســتخدام الموارد فــي الظروف الهامشية، إلــى جانب ذلك، يدعم المركــز شركاءه فــي عملية رسم سياسات ووضع خطط استراتيجية ذات صلة لضمان الإنتاج المستدام للمحاصيـل، وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي فــي البيئات الهامشية، وسيسـهم هــذا العمـل علــى الإنتاج الغذائي المستدام ضمــن البيئات الهامشية فــي ظل مناخ متغير، أمــا الهدف منــه فزيادة القدرات علــى التكيف وتحســين مســتوى مصادر المعيشــة والأمن الغذائي لدى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات الريفية.

استدامة موارد

وفي مجال الاستدامة تنصب جهود مركز إكبا تركيزه علــى الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية كالمياه العذبة، فضــلاً عــن تركيــزه علــى كفاءة اســتخدام موارد المياه البديلة لصالح الزراعة كالمياه العادمة المعالجة، ومياه الصرف والمياه المنتجة وغيرها مــن أنواع المياه المالحة، بما فــي ذلك المياه شــديدة الملوحة المرتجعة مــن عمليــة التحلية، ومياه البحر، كما يقوم المركز بمساعدة المزارعين لتحسين كفاءة الري وإنتاجية المياه الزراعية مــن خلال النمذجة والمحاسبة المائية وغيرها مــن الأدوات كوســيلة اســتجابة لندرة المياه فــي البيئات الهامشية.

ومن ضمن الابتكارات التي يعمل على تعميمها المركز، الاعتماد على تقنيــة تحويل البخــار الموجــود فــي الهــواء إلــى مــاء، كما يجري المركــز بحثاً تطبيقياً علــى الزراعة الدقيقة، وكفــاءة الري، والمحاسبة المائية وكذلك علــى إنتاج المياه المخصصة للزراعة والاستشعار عــن بًعــد، وتطبيقات نظام المعلومات الجغرافية، فضلاً علــى نمذجة المياه السطحية والجوفية لتحديد الموازنة المائية والإنتاج الزراعي علــى شتى المستويات.