البنك الوراثي.. إيداعات نباتية لاحتياجات المستقبل

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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يعد البنك الوراثي، الذي أسسه المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي، مرجعاً أساسياً للبحوث والتجارب التي تقام على آلاف النباتات المحلية والمستوردة، ومستودعاً لأصناف مختلفة من البذور، لا سيما المهددة بالانقراض، بسبب تداعيات التغير المناخي. ويضم البنك أكثر من 16000 سلالة نباتية من حوالي 300 نوع نباتي، من أكثر من 150 بلداً ومنطقة من حول العالم، ويشمل نحو 270 عينة من 70 نوعاً من النباتات البرية في الدولة.

يضم البنك الوراثي حوالي 5000 سلالة نباتية من الشعير، وهي مجموعة تعتبر أحد أكبر المدخلات في الشرق الأوسط، فضلاً عن أكثر من 1200 سلالة من الكينوا، والتي تعتبر المجموعة الأكبر من نوعها خارج أمريكا الجنوبية.

ويقوم العاملون في المركز بجولات استكشافية منتظمة إلى مواقع مختلفة من الدولة، لجمع بعض الأنواع المحلية المهمة، وإيداعها في البنك الوراثي للاحتياجات المستقبلية.ونتيجة هذه الجهود، تمكن العلماء من تحديد ودراسة أربعة أنواع وراثية من الحبوب المحلية، منها نوع من الشعير، وثلاثة من القمح من إمارة رأس الخيمة، والمحافظة على عشب الحلفاء من الانقراض المحتمل، واكتشاف وتوثيق 30 نوعاً نباتياً لم يكن معروفاً أنها موجودة في الدولة سابقاً.

ويقوم المركز بتوزيع عينات من البذور إلى مؤسسات مختلفة حول العالم، للبحث والتربية والإدخال، حيث تم توزيع أكثر من 9000 عينة بذور على العلماء والمزارعين وأصحاب المصلحة الآخرين في 60 دولة، ليقوم العلماء بتقييم البذور وزراعتها، ودراسة مدى تكيفها مع تغير المناخ وإنتاجية المحاصيل.

وتعتبر البنوك الوراثية النباتية، دلالة عميقة على ثقافة الشعوب لأهميتها الاستراتيجية والعلمية في المحافظة على الأصناف والسلالات النباتية، وأحد الحلول لمواجهة المشكلات الناجمة عن الانجراف الوراثي، أي اختفاء العديد من الأنواع النباتية، نتيجة لاتجاه المزارعين إلى استخدام أصناف هجينة جديدة عالية الإنتاجية، أو استخدام أساليب زراعية معقدة، وتغير الظروف المناخية بتلك المناطق، خاصة ظروف الجفاف والتصحر، وتزايد الأنشطة السكانية التي تزحف على المناطق الزراعية.

تخزين بذور

وتقوم فكرة البنوك الوراثية على تخزين البذور أو الأنسجة النباتية، في درجة حرارة ورطوبة منخفضة، للمساعدة على الحفاظ على التنوع الجيني، وتعرف أحياناً ببنوك البذور، أو بنوك الموارد الجينية. وتعمل البنوك بشكل أساسي على استكشاف وحصر وتوثيق وحفظ وتوصيف وتقييم الأصول الوراثية والسلالات للنباتات، واستخداماتها وتسجيل الأصول الوراثية والسلالات، وضع الخطط اللازمة لإكثار الأصناف المهددة بالانقراض والاندثار، إلى جانب منح الموافقة المسبقة لجمع أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة، أو معارف أو ممارسات تقليدية وتراثية للمجتمع.