دعاء السديس ليلة الـ 27 من رمضان في المسجد الحرام.. فيديو

المصدر: البيان

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أظهر مقطع فيديو دعاء الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس من المسجد الحرام في صلاة ليلة 27 من شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام.

وأظهر الفيديو، الأجواء الإيمانية والخشوع بين المصلين الذين واصلوا التأمين على الدعاء بحالة تأثر واضح.

ودعا الشيخ السديس بأمان الأوطان وتوفيق ولاة الأمر، وصلاح شباب المسلمين وحفظهم من الجفاء وأعمال العنف، وبحفظ المسجد الأقصى.

جاء ذلك وسط منظومة خدمات متكاملة تقدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية جاءت بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي نجاح خطة التفويج لليلة (27) من الشهر الفضيل، التي شهد المسجد الحرام خلالها توافد أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين.

وأكد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي جاهزية الإدارات التابعة للوكالة بالمسجد الحرام واستعداد كامل القوى البشرية التي يقدر عددهم (400) موظف، يعملون على إدارة الحشود وضمان انسيابية الحركة داخل البيت العتيق، ليتمكن زوار بيت الله الحرام من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.