كيف تقضي على عسر الهضم بعد الإفطار في رمضان؟

المصدر: البيان

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يعاني الكثير من الصائمين من عسر الهضم بعد الإفطار في شهر رمضان، بسبب عدم تمكن المعدة من هضم كمية الطعام المتناولة، ما يؤدي إلى اضطرابات في المعدة والجهاز الهضمي، وشعورهم بالإمساك والانتفاخ والغازات، وعدم القدرة على

وعسر الهضم هو عبارة عن شعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام مباشرة ويتمثل بألم أو عدم راحة في المنطقة الوسطى العلوية من المعدة، والذي يشتمل على تراكم الغازات في المعدة وانتفاخات البطن والشعور بألم في المعدة وشعور بالغثيان وقد يؤدي إلى القيء في بعض الحالات، والإمساك والإصابة بالحموضة وحرقة المريء وفق صحيفة الأهرام.



طرق علاج عسر الهضم

يجب الحرص على تناول الأطعمة الصحية والابتعاد تمامًا عن تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون ويتم استبدالها بالأطعمة الصحية، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف والمعادن الهامة للجسم منها الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة بكميات قليلة على أكثر من مرة خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور لتجنب امتلاء المعدة بالطعام.

تناول الطعام ببطء



يجب الحرص على تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا، ما يساهم ذلك بشكل كبير في تسهيل عملية الهضم، هذا بالإضافة إلى تجنب التحدث أثناء تناول الطعام لتجنب ابتلاع الهواء، ويجب التوقف فورًا عن تناول الطعام عند الشعور بالشبع وليس عند امتلاء المعدة تمامًا بالطعام.

عدم النوم عقب تناول الطعام

يتسبب النوم بعد الأكل مباشرة في زيادة الوزن بشكل كبير، بالإضافة إلى عسر الهضم، حيث إن الدم بعد الأكل يكون ممتلئ بالسكريات التي يلزمها الحركة من أجل حرقها، ويتسبب النوم في تحويل هذه السكريات إلى دهون بالجسم.

منع الكافيين

يجب الحرص على تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين عقب الطعام نظرًا لأنها تسبب سوء الهضم بسبب اضطراب أحماض المعدة وإنزيماتها وتعطيل وظائفها بالكامل.

المياه

يجب الحرص على تناول المياه على دفعات وليس مرة واحدة عقب أذان المغرب والابتعاد تمامًا عن تناول الماء المثلج على الإفطار حتى لا يؤدي إلى حدوث مغص أو تشنجات بالمعدة.

عدم تناول الطعام مرة واحدة

الإفراط في تناول الطعام قد يزيد من الضغط في معدتك مما يتسبب في زيادة حمض المعدة ويؤدي إلى حرقة المعدة، كما أن تناول كميات كبيرة من الطعام قد يستغرق وقتًا أطول في عملية الهضم بسبب الإنزيمات الهضمية المخدودة وسيعطيك هذا الشعور بالامتلاء بشعور بعدم الراحة والألم، لذلك يجب تناول وجبات صغيرة من الطعام ومتكررة ليساعدك ذلك علي صيام أكثر راحة وصحة .

منع الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية تحتوي على نسبة عالية من الدهون، وتؤدي الدهون إلى بطء عملية الهضم ما يؤدي إلى الإصابة بمشاكل الهضم، لذا يجب تجنب الأطعمة المقلية واستبدالهال بالمشوية.

منع المشروبات الغازية

تؤدي المشروبات الغازية إلى امتلاء المعدة، ما يؤخر عملية الهضم ويسبب مشاكل في المعدة، لذا يجب استبدالها بالماء أو منتجات الألبان، لأنها داعمة لعملية الهضم.

تناول أطعمة تساعد على الهضم

تساعد بعض الأطعمة على حل مشاكل الهضم مثل الأناناس، فهو علاج جيد للحد من اضطرابات الجهاز الهضمي.

علاج منزلي لمشكلة عسر الهضم

1- الليمون

يعتبر أحد أفضل الحمضيات المستعملة في علاج عسر الهضم، حيث يعمل على طرد بقايا الطعام والبراز المتراكم من الجسم، كما يقضي على البكتيريا والمواد الضارة في المعدة، ويثبط تكوّن الأحماض، الأمر الذي يساعد على علاج عسر الهضم.

2- الحلبة

تساعد أوراق وبذور الحلبة على علاج عسر الهضم، عن طريق غلي 50 جرامًا من أوراق الحلبة وشربها أو عن طريق تناول منقوع بذور الحلبة.

3- الينسون

وذلك عن طريق وضع ملعقة منه في ماء مغلي وتركه حتى منقوعًا طوال الليل، ثم إضافة العسل للتحلية ليصبح بذلك جاهزًا للشرب وعلاج عسر الهضم.

4- الخل الطبيعي

يحتوي على حمض يساعد في علاج عسر الهضم. ويكون ذلك بوضع ملعقة كبيرة غير مصفية من الخل الطبيعي في ماء ومن ثم تحليته بالعسل وشربه من مرتين إلى ثلاث يوميًا.

الكمون

يعمل الكمون على تحفيز إفراز إنزيمات البنكرياس التي تساعد على الهضم، ما عليك سوى مزج ملعقة من الكمون في ماء مغلي وشربه لتختفي بعدها جميع أعراض عسر الهضم.

وكوب من مشروب الكمون المغلي بعد الإفطار قادر أن يريحك من هذه الآلام، ويكمن سر الكمون في علاج مشاكل الجهاز الهضمي أنه يعمل كمعادل حمضي كبير، ويساعد على الهضم وتخفف آلام المعدة .