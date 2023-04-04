أحمد وسالي.. نجاح مبهر في الطب والمنصات

المصدر: دبي - عبادة إبراهيم

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من عالم الطب إلى أجواء السوشيال ميديا، رحلة جمعت بين زوجين أرادا تقديم محتوى هادف وبسيط، إذ بدآ أولى خطواتهما ببث أول فيديو وفوجئا بتفاعل الجمهور بشكل كبير وغير متوقع، نظراً لعفويتهما في تقديم الفيديوهات التي رصدت طبيعة حياتهما اليومية مع ابنهما خالد الذي أضاف لمحتواهما لمسة طفولية وجدت صدى كبيراً عند المتابعين. أحمد جربوع وسالي سردانة طبيبا أسنان صنعا لنفسيهما طابعاً خاصاً على منصات التواصل الاجتماعي، قائْلين: «مهنة الطب وصناعة المحتوى كلاهما يحتاجان الدقة والصدق والاهتمام بالتفاصيل والقرب من الناس».

يعتبر أحمد عنصر التشويق أحد الأسباب الرئيسية لنجاح المحتوى الذي يقدمه مع زوجته، لاسيّما الذي يحمل جانباً عاطفياً وإنسانيا، قائلاً: «أكثر ما جذب المتابعين لقناتنا الفيديوهات التي حملت مفاجآت مثل إهدائي سيارة لزوجتي سالي أو دعوتها على عشاء رومانسي، فالمتابعون يبحثون عن الفرح والسعادة، نحن نعرض حياتنا اليومية ولكن في نفس الوقت نحافظ على خصوصيتنا فهناك خيط رفيع يفصل بين الاثنين وأحافظ عليه قدر الإمكان، أحاول دائماً تقديم محتوى متجدد يجذب المتابعين». وتعرض سالي بين الحين وآخر فيديوهات تتعلّق بعملها كطبيبة أسنان أطفال، فضلاً عن محتوى يعطي الأمهات بعض النصائح لتربية أبنائهن.

أطباق رمضانية

في رمضان جمعنا سالي وأحمد لتقديم أطباق رمضانية بمساعدة الشيف جورج رحمة نائب رئيس الطهاة في مجموعة فنادق ومنتجعات IHG إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، فقاموا بتحضير ورق العنب مع ريش اللحمة وسلطة الكينوا. وأظهر أحمد قدراته في الطبخ والتي تفوقت على سالي، إذ كان أكثر إتقاناً في تحضير الأكلات، فيما لعبت سالي دور المشرفة. يستمتع الزوجان بالشهر الفضيل بالعبادات والتجمعات العائلية ويحاولان الاستمتاع بأجمل شهور العام.