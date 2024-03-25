إجراءات وقائية لتجنب جفاف البشرة والجلد في رمضان

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أكدت أخصائية البشرة، ريمة الجنحاني، أن عدداً كبيراً من السيدات يشتكين من جفاف البشرة والجلد خلال شهر رمضان، نتيجة الامتناع عن تناول المياه والمشروبات لفترة طويلة، ما يؤدي إلى تقشر الجلد وإصابته بالتشققات، وأنه يمكن اعتماد بعض الإجراءات الوقائية البسيطة التي تساعد في التغلب على هذه المشكلات. ولفتت الأخصائية ريمة، إلى أن أهم أسباب حدوث جفاف في الجلد والبشرة قلة شرب المياه في الفترة ما بين الإفطار والسحور، وزيادة التعرق أثناء الصيام، ما يؤدي إلى نقص السوائل الموجودة بالجسم، وينتج عن ذلك قلة إفراز المواد الطبيعية المرطبة للجلد، أو الإفراط في تناول المشروبات المدرة للبول في الفترة ما بين الإفطار والصيام، إضافة إلى الإسراف في تناول المخللات والحلويات عند الإفطار والسحور.

وأشارت الأخصائية ريمة، إلى أن أعراض جفاف البشرة تتمثل في خشونة البشرة، والحكة الشديدة، والتشققات في الشفاه وقشور في البشرة، ما يسبب التهابات جلدية ويجب الوقاية منها أو معالجتها في حالة وقوعها حتى لا يتفاقم الأمر، منوهة إلى ضرور عدم التعرض للشمس أو مكان مرتفع في درجة الحرارة لفترات طويلة خصوصاً أثناء الصيام.

نصائح

وأفادت الجنحاني، بأن طرق الوقاية من جفاف البشرة في رمضان تتمثل في تناول المياه بكثرة في الفترة بين الفطور والسحور بما لا يقل عن لترين من المياه، وتناول الفواكه التي تحتوى على نسب كبيرة من المياه، والموز بصفة خاصة، لاحتوائه على البوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات، وجميعها عناصر تحافظ على ترطيب البشرة، وتقلل من الشعور بالعطش أثناء الصيام، وكذلك الحرص على تناول الخيار عند وجبة السحور، للحفاظ على نضارة البشرة وترطيبها، لاحتوائه على «فيتامين أ» المجدد لخلايا الجسم، إضافة إلى استخدام الكريمات المرطبة للبشرة خلال نهار رمضان، والحرص على دهن المناطق المكشوفة بكريم واقٍ من الشمس، واستخدام الصابون المرطب والملطف للجلد الخالي من المواد الكيميائية.

ونوهت بأن الكثيرين يفضلون زيادة التوابل في الأكل وهو ما أمر غير صحي خاصة في شهر رمضان، لذلك يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية جداً من التوابل والبهارات وخصوصاً في وجبة الإفطار لأنها تزيد من احتياجات الجسم للماء، إضافة إلى أن استهلاك الملح يزيد من الشعور بالعطش، فينصح بتقليل الملح في السلطات والطهي.