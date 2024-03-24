النوم بعد الإفطار يحوّل الطعام إلى دهون مخزّنة في الجسم

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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قالت الدكتورة زهراء الواحد، استشارية طب العائلة في عيادة المستشفى الأمريكي بالجميرا، إن من أهم فوائد الصيام أنه يعمل على تجديد وتنشيط قدرة الجسم على الاستجابة للتغيرات الفيزيولوجية المختلفة خلال هذا الشهر الكريم.

كما أن فترة الصيام يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن الزائد، إذا راعى الصائم خلالها اتباع عادات غذائية صحيحة، وابتعد عن العادات السيئة التي تكون السبب الرئيسي في السمنة، لذلك واجبنا أن ننصح العائلة، بأفضل العادات الغذائية الصحيحة التي يجب اتباعها خلال شهر رمضان، للحفاظ على رشاقة الجسم ولياقته أو على الأقل ضبطه دون زيادة أو نقصان، كما نقوم بتعريفهم بالعادات السيئة التي يجب الابتعاد عنها نهائياً.

وأشارت الدكتورة زهراء إلى أن أغلب السيدات يعانين من زيادة الوزن خلال شهر رمضان لكون جسم المرأة يتأثر بنوعية الغذاء ويسبب لهن السمنة في وقت قياسي .

لذلك ننصح ربة البيت وبناتها ببعض الإرشادات منها عند تناول الطعام يجب أن يمضغ جيداً لتسهيل عملية الهضم، خاصة وأن الطعام يؤكل بعد صيام لعدة ساعات، وحتى نهيئ للمعدة عملية هضم سريعة، يجب أن يمضغ الأكل وخاصة اللحوم بشكل جيد، فمضغ الطعام جيداً يعد وسيلة من وسائل التغذية الصحيحة، التي يمكن بها إنقاص الوزن الزائد دون الحاجة إلى نظام الريجيم القاسي.

ويفضل أن تقسم وجبتا الإفطار والسحور إلى 4 وجبات، حتى يتم الهضم الجيد للطعام لضمان عدم تركيزه في شكل شحوم زائدة داخل الجسم، وثانياً ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعة، ويفضل عدم النوم بعد الإفطار.

ولفتت الدكتورة زهراء إلى أن النوم مباشرة يتسبب في تحويل الطعام الزائد عن حاجة الجسم إلى دهون، ولذا يجب ممارسة الرياضة لحرق المزيد من السعرات الحرارية الزائدة عن حاجة الجسم والمساعدة في إنقاص الوزن، وأخيراً نقول إن صلاة المغرب يجب أن تكون بعد تناول التمر مباشرة وقبل إكمال الإفطار.

فخمس دقائق كافية للمعدة للتهيؤ بحيث تسمح بارتفاع نسبة السكر في الدم وتمد الجسم بكمية معقولة من الماء التي تروي الظمأ وتزيل الشعور بالجوع.

وأكدت الدكتورة زهراء أن شهر رمضان الفضيل فرصة لتحسين الجوانب الصحية، خاصة لمن يعاني من الأمراض المزمنة المتمثلة في أمراض الضغط والسكر والقلب والجهاز الهضمي.

ونوهت أيضاً إلى أهمية اختيار نوعية الطعام والابتعاد عن «البوفيه المفتوح» الذي غالباً ما يكون في المطاعم خلال شهر رمضان ويلجأ إليه البعض في محاولة لأكل كل ما لذ وطاب بطريقة قد تشكل خطراً على الصحة وغالباً ما تتسبب بأعراض عسر الهضم أو أوجاع البطن والخمول وذلك في ظل تناول كميات كبيرة من الطعام بوقت قصير.