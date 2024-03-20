الفردان: أنتظر حلول رمضان بفارغ الصبر لفوائده الاستثنائية

المصدر: كلباء – محمد فضل

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أكد حبيب الفردان، لاعب فريق اتحاد كلباء، أنه ضد السهر في شهر رمضان الفضيل، لما له من أضرار على الإنسان قد تؤثر سلباً، خصوصاً لدى اللاعب أو من يمارس الرياضة بشكل عام، موضحاً أنه ينتظر حلول شهر رمضان بفارغ الصبر لما فيه من فوائد جسدية ونفسية وأجواء استثنائية، كاشفاً عن برنامجه طوال أيام الشهر الفضيل، خصوصاً أنه يختلف عن سواه من الشهور، إذ يبتعد عن السهر الذي وصفه بأنه عدو اللاعب، مشيراً إلى أنه يحرص دائماً على أن يوجد أول أيام الشهر الفضيل في بيت العائلة الكبير وتناول الإفطار مع الأسرة، وشرب كمية كافية من السوائل.

نصائح

وأوضح الفردان عن برنامجه التدريبي في ظل خوض المباريات، وقال: بالتأكيد الوضع في رمضان يبدو مختلفاً مع خوض التدريبات والمباريات في المساء، ولذلك أرى بأن وضعية ما قبل رمضان يجب أن تتغير، ولا أنسى ساعات النوم التي ستكون مختلفة أيضاً ويجب تعويضها حتى لا يفقد الجسم توازنه، خصوصاً أن السهر المفرط يؤدي إلى نتائج عكسية وسلبية تؤدي بالتأكيد إلى تراجع مستوى اللاعب فنياً، فنحن اللاعبين مطالبون بتركيز مضاعف خلال المباريات التي تقام في الأيام الأولى من شهر رمضان.

برنامج غذائي

ومن أهم النقاط التي شدد عليها الفردان، ضرورة تناول الطعام باتزان وعدم الإفراط في ذلك حتى لا يصاب الجسم بالتخمة ويختل البرنامج الغذائي جراء الإفراط في الأكل خلال وجبتي الإفطار والسحور، حيث يميل للإكثار من شرب السوائل والعصائر ليلاً لتعويض ساعات الصيام.

ويرى الفردان، أن على اللاعب زيادة السوائل حتى لا يُصاب الجسم بالجفاف، وحتى يكون هناك توازن لبقية وظائف الجسم، مما يدفع لشرب كمية كافية من الماء ليلاً.