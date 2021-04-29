الخرشوف غذاء صحي للرياضيين والحمية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يعرف الخرشوف كنبات صحي مفضل بين الرياضيين وأصحاب الحميات الغذائية الصحية، كما أنه خيار جيد لأصحاب أمراض القولون، حيث أفادت الدراسات لفعاليته في وقف تهيج القولون بشكل ملحوظ خلال شهرين من العلاج بمستخلص أوراق الأرض شوكي. لنتعرف اليوم على المزيد من فوائده بدءاً من خفض معدلات ضغط الدم وصولاً إلى إزالة سموم الكبد.

أصل الخرشوف أو الأرضي شوكي منطقة المتوسط ويتم قطافه واستهلاك برعمه قبل أن يزهر ويعتبر من الخضار الغنية بالعناصر الغذائية ويصنف كغذاء متفوق لاحتوائه على كميات هائلة من مضادات الأكسدة المعروفة بفوائدها الصحية المتعددة.

وكشفت إحدى الدراسات أن عصير ورق الخرشوف يساعد في ضبط معدلات ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع طفيف في الضغط. ومع أن الدراسات لا تزال في مراحلها المبكرة، إلا أن الباحثين يعتقدون أن السبب يعود ارتفاع معدلات البوتاسيوم في الخرشوف. وكشفت دراسة على ما يزيد على 100 شخص مصاب بمعدل متوسط من ارتفاع ضغط الدم أن تناول كبسولات عصير الخرشوف لـ12 أسبوعاً يؤدي لانخفاض ضغط الدم. كذلك أشارت الدراسات الأولى أن خلاصة أوراق الخرشوف قد تساعد في خفض معدلات الكوليسترول وتحسين وظائف الكبد لدى المصابين بمرض الكبد الدهني اللاكحولي. ويعمل مستخلص الخرشوف الشوكي على إزالة السموم من الكبد كما ويساعد على الحماية من التلف التأكسدي والالتهابات الكبدية.

وتبين من خلال تجربتين سريريتين على ما يزيد على 700 مصاب بعسر الهضم أن مستخلص أوراق الخرشوف يساهم في تحسين الأعراض ونوعية الحياة عامةً. ويحفز مركب الكارينين الطبيعي الموجود في الخرشوف على إنتاج الصفراء مما يساعد على تسريع حركة الأمعاء ويدعم هضم الدهون وامتصاص الفيتامينات.

ويعمل الإينولين، النشاء النباتي الطبيعي الموجود في الخرشوف على إحداث التوازن في زغب المعدة. وكشفت تجربة سريرية على 32 متطوعاً سليماً من الأمراض أن استهلاك الإينولين المستخلص من الخرشوف يومياً يضاعف وجود الكائنات الحية الدقيقة في المعدة.

وأظهرت تجربة سريرية أخرى على أكثر من 200 شخص مصاب بمتلازمة القولون المتهيج أن الأعراض تتراجع بشكل ملحوظ بعد شهرين من العلاج بمستخلص أوراق الخرشوف الشوكي.

وكشفت دراسة على 131 شخصاً مصاباً بمعدل مرتفع من الكوليسترول في الدم أن تناولهم مستخلص أوراق الخرشوف الشوكي على مدى 12 أسبوعاً ساهم في تخفيض إجمالي الكوليسترول. وتبين في دراسة على فئران الهامستر أن اعتماد نظام غذائي لستة أسابيع يحتوي على مستخلص أوراق الخرشوف أدى إلى انخفاض الكوليسترول الإجمالي بمعدل 15 بالمئة. ومن المعروف أن معدلات الكوليسترول المرتفعة تعمل على سد الأوردة الدموية.