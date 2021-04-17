الكرز.. ذخيرة العناصر الغذائية الشهية

المصدر: (إعداد- فاتن صبح)

وهل هناك أشهى من طبق كرز حلو مغذ يسدّ الجوع ويعد من الأغذية فائقة الجودة التي تستحق مكانتها في النظام الغذائي الصحي. تعتبر أخصائية التغذية سامنتا هيللر، وفق ما أشار موقع «إيفريداي هيلث»، أن «الكرز مصدر جيد للمركبات الصحية كالألياف وفيتامين سي والبوتاسيوم ومتعددات الفينول». ويوجد نوعان من الكرز الحامض والحلو؛ الأول يستعمل في الطهو والحلويات، أما الثاني (الحلو) فنشتريه طازجاً ونتناوله، ولكليهما فوائد صحية عظيمة.

وتشير الأبحاث أن الكرز سواء طازجاً أو مجففاً أو عصيراً قد يساعد في التخفيف من الالتهابات وآلام العضلات الناجمة عن التمارين الرياضية وانخفاض ضغط الدم والتخفيف من حدة التهابات المفاصل وتحسين نوعية النوم والمساعدة في التحكم بالسكر في الدم ومعدلات الدهنيات لدى الأشخاص المصابين بالسكري أو البدانة.

وتفصل الأبحاث المتعلقة بالكرز تفاصيل صحية لافتة، فقد أشارت مراجعة لست دراسات نشرت في ديسمبر 2019 في مجلة «Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine» أن استهلاك الكرز يخفف من حدة نوبات النقرس كما يخفض معدلات حمض اليوريك من الدم، كما يقلص حدة الالتهابات.

وكشفت تجربة منضبطة معشاة نشرت في مجلة «European Journal of Clinical Nutrition»وضمت 20 بالغاً أن تناول الكرز الحامض الغني بهرمون الميلاتونين يساعد الجسم على النوم.

وكشفت مراجعة ل29 دراسة نشرت عام 2018 في مجلة «نيوترينتس» أن تناول الكرز يقلص الإجهاد التأكسدي والالتهابات ويقلص آلام العضلات وانخفاض ضغط الدم.

وتذكر هيللر في إطار التعليق على المسألة بالقول: «في حين توجد أدلة متعددة تشير بأن استهلاك الكرز يساعد في علاج بعض الحالات الصحية إلا أنه لا يشكل علاجاً إطلاقاً».

وتشير أيضاً إلى أن عدداً من الدراسات يركز على استخدام مركز الكرز أو المسحوق الذي يعطى بكميات أكبر مما قد يستهلك المرء بشكل طبيعي، وهو أمر لا يشبه تناول الكرز الطازج تقول هيللر. لذا وفي حين أن الكرز يشكل جزءاً من النظام الصحي الغني بالنباتات فمن الأهمية بمكان التحقق دوماً وعدم وضع توقعات كبرى. ويبقى من غير الواضح ما إذا كان للكرز علاقة أكيدة بخفض الوزن رغم غناه بالألياف المرتبط بتخفيف الوزن وفق دراسة نشرت في أكتوبر 2019 في مجلة «نيوتريشن».