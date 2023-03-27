موقع جميرا الأثري.. خرزة ذهبية بزخارف نباتية (5)

المصدر: دبي - ريم الكمالي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد اكتشاف موقع جميرا الأثري بشارع الوصل في دبي عام 1969، وعلى يد فريق الآثار من الجامعة الأمريكية في بيروت، واكتشاف مدينة صغيرة تعود إلى العصر العباسي، استمر التنقيب من جديد عام 1973 مع فريق الآثار العراقي واستخراج اللقى بعد حفريات عديدة، ثم يتوقف العمل إلى عام 1993، وهذه المرة مع فريق آثار محلي، ويتم اكتشاف المزيد من المباني الأثرية وأدوات العيش المستخدمة، فكانت القطع المستخرجة في ازدياد وتنوع، ليتم وضعها في متحف تم تصميمه وبناؤه بجانب الموقع، ويسمى متحف موقع جميرا الأثري.

أثارت بعض القطع الأسئلة حول ماهيتها واستخداماتها، وبالتالي النظريات الممكن طرحها حول تكوينها وجذورها، فكان لنا الاستعراض التالي لبعض القطع المختارة من المتحف.

تم إيجاد خرزة ذهبية في حفريات موقع جميرا الأثري، من الذهب الخالص، تحتوي على زخارف نباتية مفرغة، وزوايا هندسية دائرية وبيضاوية، تعكس مهارة الصانع القديم.

أما من حيث الاستخدام، فهناك احتمالات مختلفة حول استخدام هذه القطعة أو الخرزة بوصفها تحمل ثقبين من الجانبين، والتي تبدو قد انفصلت عن قطعة أكبر كانت معلقة في قرط أذن مستخدم لزينة المرأة، أو ربما أنها جزء من قطعة أخرى مثل القلادة وما يعلق في العنق من حلي وزينة النساء، وهناك احتمال آخر ونظراً لوجود الثقبين، فلا بد من مرور سلسلة ذهبية أو خيوط قطنية خلالها للاتصال بالخرزات الأخرى الشبيهة لها ربما.

تعود هذه القطعة إلى القرن العاشر الميلادي، أي العصر العباسي، والجدير بالذكر أن الدولة العباسية وإبان حكمها الطويل، كانت تحكم سواحل الخليج العربي كلها في تلك الفترة وضمن حدودها، كما تم تصنيف القطعة بعد إخراجها من حفريات الموقع في خانة الحلي والمجوهرات، وتسميتها خرزة بوصفها أداة مثقوبة.