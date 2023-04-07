القرية العالمية .. وجهة رمضانية لآلاف الزوار

المصدر: ( دبي - البيان)

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تستقبل القرية العالمية في شهر رمضان المبارك يومياً الآلاف من الضيوف، الذين يفضلون عيش أجواء هذا الشهر الفضيل في ربوع الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، وذلك للاستمتاع بمجموعة متنوعة من فعالياتها المميزة في «مجلس العالم»، بما فيها متابعة تجربة إطلاق مدفع رمضان اليومية المبهجة، إيذاناً بانتهاء صيام اليوم ودخول موعد الإفطار، إذ يحظى الضيوف من العائلات والأصدقاء بخيارات واسعة من أشهى المأكولات العربية التقليدية والأطباق العالمية.