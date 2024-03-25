كراهية بعض المصلين للإمام

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يقول السائل:

في مسجدنا إمام لايريد بعض المصلين الصلاة وراءه، لأنهم كارهون لبعض تصرفاته، ماهي وضعية هذا الإمام شرعاً؟

الإجابة

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان المصلون، أو أكثرهم يكرهون الإمام لسبب شرعي، ككونه فاسقاً، أو مبتدعاً، أو جاهلاً، أو لا يحافظ على أحكام الصلاة، فإن صلاته غير مقبولة، ويحرم عليه أن يتقدم للإمامة، وهو يعلم أنهم له كارهون.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثةٌ لا تُجاوز صلاتُهم آذانَهم: العبدُ الآبِقْ حتى يَرجِعَ، وامرأةٌ باتت وزوجُها عليها ساخِطٌ، وإمامُ قومٍ وَهُمْ له كارهونَ». رواه الترمذي.

قال الشراح: «كارهون لأمر مذموم في الشرع، وإن كرهوا خلاف ذلك فلا كراهة».