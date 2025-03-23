عروض بنكية مميزة خلال الشهر الفضيل

بدأت البنوك العاملة في الدولة منذ بداية شهر مارس الجاري تأجيل أقساط التمويل الشخصي، بجانب تخفيض أسعار المرابحة على القروض الشخصية، وتمويل السيارات، والتمويلات العقارية، فضلاً عن خصومات على شراء الإلكترونيات، ضمن حملة عروض بمناسبة شهر رمضان لجذب المتعاملين.

ووفق ما تم إعلانه عبر المواقع والتطبيقات الذكية لهذه البنوك، تم خفض نسبة الفائدة على القروض الشخصية لتتراوح بين 2.5 و3 %، فيما تبدأ النسبة على تمويل السيارات من 1 %، مع إمكانية تأجيل الدفعة الأولى لمدة أكثر من 3 أشهر، كما تنخفض نسبة الفائدة حتى 0 % للسيارات الصينية والفارهة.

وتقدم بعض البنوك عروضاً على التمويلات العقارية، تضمن الحصول على فائدة ثابتة أقل من 2 % لمدة 7 سنوات، فضلاً عن خصومات على شراء الإلكترونيات حتى نهاية الشهر الجاري.

وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، حسن الريس: إن «شهر رمضان من أفضل المناسبات التي تقدم فيها البنوك عروضها الدورية، سواء أكانت تخفيضاً للأرباح على المعاملات المتنوعة، أم تأجيل الأقساط وبطاقات الخصومات».

وأضاف: «تقدم البنوك عروضاً لإعفاء العملاء من سداد القروض والرهون العقارية خلال شهر رمضان. كما تقدم عروضاً خاصة على سداد بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى عروض خاصة على شركات الطيران وعطلات الأعياد، حيث يميل المستهلكون إلى الإنفاق، وخصوصاً خلال عطلات الأعياد».

وتابع: «البنوك تساعد المجتمع أيضاً خلال شهر رمضان من خلال إمكانية تقديم الخدمات للجهات الخيرية الرسمية، مثل جمع الزكاة والصدقات عبر أجهزة الصراف الآلي والخدمات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول نيابة عن الجهات الخيرية الرسمية، مثل صندوق الزكاة والهلال الأحمر الإماراتي، كما تنظم البنوك خدمة لتوفير وجبات إفطار للأسر ذات الدخل المحدود، والخدمات الصحية، والتعليم».

وذكر الريس أن البنوك تختار منتجاً من بين منتجاتها، بحسب الطلب الأكبر من قبل المتعاملين، وتقدم عليه عروضاً، سواء أكان تمويلاً شخصياً أم تمويل سيارة، أم بطاقات ائتمان، أم تأجيل أقساط.

من جهته، قال المصرفي أحمد الزيات إن «معظم البنوك لديها عروض على منتجاتها المتنوعة خلال شهر رمضان، وهي حملات ترويج سنوية، يجري الإعداد لها احتفاء بالشهر الفضيل».

وأوضح أن الأفراد يشكلون حصة كبيرة وأساسية في أي حملات تسويق لكل المنتجات، سواء تمويلات شخصية أم سيارات أم بطاقات ائتمان أم عقار وغيرها، فإن كثيراً من العملاء ينتظرون مواسم العروض البنكية، خصوصاً في شهر رمضان، لشراء سيارة جديدة أو الحصول على تمويل أو شراء إلكترونيات أو أثاث، وهذه كلها تغطيها بطاقات الائتمان باسترداد نقدي يشجع على السداد بها، ويتم أحياناً تقسيط هذه المشتريات على فترات طويلة.