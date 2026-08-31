«جمعية الصحفيين» تحتفي بتجارب 139 إماراتية

فضيلة المعيني: الإعلام شريك في إبراز المسيرة الوطنية ونقل قصص نجاح المرأة إلى العالم

دبي - البيان

احتفت جمعية الصحفيين الإماراتية بيوم المرأة الإماراتية بإطلاق كتاب «رحلة المرأة الإماراتية.. بين الرؤية والتحديات والإنجازات والدروس المستفادة»، الذي يوثق مسيرات وتجارب 139 امرأة إماراتية، ويستعرض قصص نجاح ملهمة لنخبة من النساء اللواتي تركن بصمات واضحة في مسيرة التنمية وبناء الوطن.

جاء ذلك خلال احتفالية وطنية أقامتها الجمعية في مقرها بدبي، بحضور الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر آل مكتوم، والشيخة وفا بنت حميد المعلا، وفضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية.

وأشادت الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر آل مكتوم بإطلاق الكتاب، معتبرة أنه يمثل توثيقاً مهماً للذاكرة الوطنية، ويجسد تجارب وقصص كفاح للمرأة الإماراتية، تروي فصولاً من قصة الوطن، وتقدم نماذج ملهمة للأجيال القادمة.

وقالت إن مسيرة المرأة الإماراتية امتدت عبر أجيال، حافظت خلالها على القيم وأسهمت في بناء المجتمع، فيما اتسعت آفاقها مع قيام دولة الاتحاد، بفضل دعم القيادة الرشيدة، والدور المحوري للقيادة الرشيدة، حتى أصبحت المرأة شريكاً أساسياً وفاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة.

وأثنت الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر آل مكتوم على جهود جمعية الصحفيين الإماراتية وشركائها ورعاتها في تنظيم الاحتفالية، وما تضطلع به الجمعية من دور في دعم المبادرات التي توثق الإنجازات الوطنية وتعزز حضور المرأة الإماراتية.

وأكدت فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية أن مسيرة المرأة الإماراتية تمثل قصة نجاح استثنائية بدأت مع تأسيس دولة الاتحاد، وترسخت بفضل رؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة.

وقالت: «نثمن بكل عرفان الدور التاريخي والريادي للقيادة الرشيدة، التي كانت وما زالت الرمز والملهم الأساسي لتمكين ابنة الإمارات، ووصولها إلى مواقع القيادة وصناعة القرار».

وقالت: الإعلام شريك رئيس في توثيق المسيرة الوطنية وإبراز النماذج الملهمة للمرأة الإماراتية، ونقل قصص نجاحها إلى العالم، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت قائدة وصانعة للخطاب الإعلامي، وأن طموح الإمارات والمرأة الإماراتية «بلا سقف».

وأشاد خالد بكداش، رئيس المنظمة الدولية للإعلام والصحافة في هولندا، بمسيرة المرأة الإماراتية الحافلة بالإنجاز والريادة في مختلف الميادين، وبالدور الذي تضطلع به الإعلامية الإماراتية في نقل الصورة المشرقة لوطنها وترسيخ قيم التسامح والمصداقية.

وأعرب عن تقدير المنظمة للقيادة الرشيدة على جهودها الاستثنائية ورعايتها الملهمة التي أسهمت في تمكين المرأة الإماراتية ووصولها إلى أعلى المراتب محلياً ودولياً، موجهاً الشكر إلى جمعية الصحفيين الإماراتية على تنظيم الاحتفالية ودعمها المتميز للكوادر الإعلامية.

وشاركت القنصلية الكندية في دبي والإمارات الشمالية في الاحتفال من خلال عرض مرئي مسجل ألقى خلاله فريد أيوب، القنصل الكندي للشؤون الاقتصادية والسياسية والعامة في دبي والإمارات الشمالية، كلمة هنأ فيها القيادة الرشيدة ودولة الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات في مختلف المجالات.