صور من اختتام معرض دبي للطيران

المصدر: تصوير ــ عبدالله المطروشي ودينس مالاري

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اختتام معرض دبي للطيران، استعراضاً جوياً مبهراً، حيث ضم معرض دبي للطيران فرص التواصل الاستراتيجي، وعروض الطائرات الحديثة.

وانطلق معرض دبي للطيران 2021، يوم الأحد، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة والناشئة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، بالإضافة إلى أكثر من 1200 عارض، من بينهم 370 عارضا يشاركون للمرة الأولى، ووفود مدنية وعسكرية من أكثر من 140 دولة.

وضم المعرض الأضخم منذ انطلاقه في العام 1989، 20 جناحاً للدول المشاركة، من بينها دول تشارك لأول مرة.

واستقطب معرض دبي للطيران 2021 آلاف الزوار للاطلاع على أحدث الحلول التقنية والمنتجات والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الرائدة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، إلى جانب مؤتمرات وجلسات نقاشية وعروض الطيران الأرضية والجوية.