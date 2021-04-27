القمر العملاق كما ظهر من دولة الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني ــ تصوير ــ سالم خميس

شهدت الأرض مساء اليوم 27 أبريل ظاهرة القمر العملاق أو بدر الحضيض، حيث اكتمل تمام البدر لشهر رمضان الساعة 07:32 صباحا بتوقيت الإمارات، تزامنا مع بلوغ القمر لموضوع الحضيض (الموقع الأقرب القمر إلى الأرض خلال دورته)، حيث كان على بعد 357,378 كم عن الأرض الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات، وكان القمر الأكبر والأكثر سطوعاً هذا العام حيث الفارق بين تمام البدر وموقع الحضيض أقل من 12 ساعة.

وكان قرص القمر عند كونه بموضوع الحضيض (الأقرب) بالنسبة لكونه في موقع الاوج (الأبعد) ظاهريا أكبر عن المعتاد بنسبة 15% وإضاءته أعلى بقرابة 27% مع ظاهرة القمر العملاق.

ويُعرف القمر الكامل لشهر أبريل باسم القمر الوردي، إذ كان يمثل موسم الزهور الوردية / زهرة العشب الوردي - أو زهرة الفلوكس البرية - وهي واحدة من أقدم الزهور المنتشرة في الربيع في أمريكا الشمالية، وهو بالتأكيد لن يظهر باللون الوردي في الواقع.