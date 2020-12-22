لحظة مثالية.. سنجاب ينتشي برائحة الزهور

المصدر: البيان الإلكتروني

لا تتوقف الطبيعة عن كشفها لنا عن لحظات استثنائية حقًا.

المصور الهولندي ديك فان دوين تمكن من تخليد إحدى هذه اللحظات الرائعة من خلال سلسلة من الصور السحرية.

ديك فان دوين لديه موهبة حقيقية في تصوير جمال الحيوانات البرية، وأثناء سفره إلى فيينا، تمكن من التقاط لحظة رائعة انبهر بها كل العالم، بحسب (L'important) الفرنسية.

ففي سلسلة من الصور، التي التقطها، يمكن رؤية سنجاب صغير رائع يأخذ وقته لشم رائحة زهرة.

لحظة سحرية من النادر التقاطها، وقد لنتظر ديك فان دوين ساعات لالتقاط هذه اللحظة المثالية.