"أنت تعلم أنني لست جيدة".. عمل فني بأقراص الدواء للتعافي من الحزن

المصدر: البيان الإلكتروني

تقف الفنانة المصرية أمل صلاح (35 عامًا) بجانب عملها الفني "أنت تعلم أنني لست جيدة"، المصنوع من حبوب الدواء، يصور المغنية الراحلة إيمي واينهاوس، التي كانت أمل تستمع لأغانيها في محاولة للتعافي من حزنها على موت أمها.

يذكر أنه جرى تشخيص مرض أم أمل على أنه سرطان في أغسطس من العام الماضي، وبالتالي كانت مريضة جدا لعدة أسابيع في وحدة العناية المركزة حتى وفاتها عن عمر ناهز 68 عاما.

وعندما توفيت أمها احتفظت الفنانة المصرية ببعض متاعها وهي تكافح للتغلب على حزنها.

ومن بين متعلقات أمها الراحلة، كانت حقيبة مستشفى تحوي أقراص الدواء التي كانت تُعالج بها، فأمسكت أمل بالأقراص وصممت بها لوحات ملونة تعكس صراعاتها النفسية والعاطفية.

ومن بين لوحاتها صور للمغنية العالمية سيا والمغنية الراحلة إيمي واينهاوس.

وأمل صلاح حاصلة على شهادة جامعية في الهندسة المعمارية، وتدير استوديو تصميم تستخدم فيه مواد مختلفة ووسائط إعلامية لإنتاج أعمال فنية للمنازل وأماكن العمل، وفق "رويترز".