الفطر المضيء

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو (حسب الباحثين الذين درسوه) أن هذا الفطر يضيء بما يكفي ليتمكن من القراءة في الظلام!

يوجد الفطر Neonothopanus gardneri في البرازيل، ومثله مثل 80 نوعًا من الفطريات في جميع أنحاء العالم، فهو ذو إضاءة حيوية.

تمت دراسته لأول مرة من قبل عالم النبات جورج جاردنر بعد أن رأى الشباب يلعبون بأشياء مضاءة في شوارع مدينة برازيلية في العام 1840، ليهتم منذ ذلك الحين، علماء آخرون بالقضية.

تحدث ظاهرة التلألؤ البيولوجي بسبب جزيء صغير، يسمى لوسيفيرين، الذي يرتبط بإنزيم لوسيفيراز.

ومن خلال التفاعل مع الأكسجين، يتم إنشاء جزيء جديد غير مستقر، والذي من أجل الاستقرار، يصدر فوتونًا.

فيما يتعلق بميزة هذا الفطر في التوهج الظلام، يبقى اللغز دون حل، بحسب (scienceetviejunior).

ومن الممكن أن يساعده ضوؤه في جذب بعض الحيوانات الليلية بسهولة أكبر، مثل الذباب، ليتغذى عليها.