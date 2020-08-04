إبداع فنّي بحبات الأرز

المصدر: البيان الإلكتروني

يستخدم الشاب تشن قوه روي، الذي يسكن في قرية قاولوه بمدينة فوتشو شرقي الصين، حبات الأرز كـ "خيوط" لتشكيل منظر الجناح وأشكال الأبقار والأغنام والديوك والفواكه، وغيرها من الأعمال الفنية النابضة بالحياة.

ويعتبر فن "خيوط الأرز" مهارة شعبية فريدة من نوعها في قرية قاولوه، ويعود تاريخه إلى مئات السنين، لكنه اختفى في نظر الناس لما يقرب من 70 عامًا بسبب عوامل مختلفة.

وقبل 4 سنوات، تعرف تشن قوه روي إلى هذه المهارة الرائعة في قريته. بعد ذلك، بدأ يكرس نفسه في بحث وممارسة هذه المهارة. ومع إكماله المزيد والمزيد من الأعمال الفنية الرائعة، أصبح فن "خيوط الأرز في قاولوه" يجذب انتباها متزايدا من الناس، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وقال تشن قوه روي، إن إكمال التماثيل بحبات الأرز يستغرق الكثير من الوقت والطاقة. وقد استغرق حوالي شهرا واحدا لتشكيل تمثال ديك، وهو يعمل لـ 8 ساعات كل يوم، مشيرا إلى أن الجزء الأكثر استهلاكًا للوقت في عملية إبداع عمل "خيوط الأرز" هو إلصاق حبات الأرز ببعضها بعضاً، ما يتطلب درجة عالية من والتركيز والتأمل.