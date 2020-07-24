انجاز أطول جسر في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلت جامعة صينية رقما قياسيا عالميا جديدا لأطول جسر باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يوم الثلاثاء الماضي، بحسب ما ذكرت "شينخوا".

وصُمم الجسر الخرساني، الذي يبلغ طوله 28.1 متر، على غرار جسر تشاوتشو، وهو جسر مقوس (مقنطر) حجري يبلغ من العمر 1400 عام في مقاطعة خبي بشمالي الصين.

وتم اعتماد أطول جسر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم الثلاثاء الماضي.

ومع حوالي نصف حجم جسر تشاوتشو، تم إنشاء الهيكل بالطباعة ثلاثية الأبعاد من قبل فريق بحثي بقيادة الأستاذ الجامعي ما قوه وي من جامعة خبي للتكنولوجيا.

وتم تركيبه في حرم الجامعة.

ويقف جسر تشاوتشو، المعروف أيضا باسم جسر آنجي، فوق نهر شياوخه في محافظة تشاوشيآن بمقاطعة خبي. وتم بناؤه في عهد أسرة سوي الإمبراطورية (581-618).