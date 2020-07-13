الطفلة الأوكرانية ذات الشعر الطويل

المصدر: البيان الإلكتروني

حققت الفتاة الأوكرانية أولينا كورزينيوك، صاحبة الـ16 عامًا، رقمًا قياسيًا جديدًا بطول شعرها، حيث إنها كانت تطمح لتكون صاحبة الشعر الأطول بين الأطفال، فى العاصمة كييف، وخلال الاحتفال، وجد خبراء السجل الوطنى للأرقام القياسية، بأن شعر "ربانزل أوكرانيا" الأشقر يبلغ طوله 2.35 متر، إلا أن الفتاة الأوكرانية لن تكتفى بذلك، ولكنها تخطط أيضًا لتحطيم الرقم القياسى العالمى فى موسوعة جينيس.

فى حياتها اليومية، تبقى "أولينا" شعرها مرتفعًا، والذى يستغرق تضفيره أكثر من نصف ساعة، كما يستغرق نفس المدة فى غسله، هذا إضافة إلى الساعات التى يستغرقها الأمر لتجفيف الشعر الطويل، حيث ترفض أولينا استخدام المروحة أو المجفف، واللافت للنظر هنا أنه لا يوجد نظام غذائي سرى أو وسائل رعاية خاصة تستخدمها "أولينا" فى مهمتها، غير إن والدتها تساعدها في الاعتناء بشعرها الذي حطم الرقم القياسي الأوكراني، بحسب (CGTN).