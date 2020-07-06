نساء ودوامات زنابق الماء بعدسة فنان

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

خلال موسم الفيضانات من كل عام، يقوم الفنان والمصور فام هوي ترونغ، بتصوير السكان خلال جمعهم زنابق الماء في حقول الأرز المغمورة.

تجتذب فيضانات دلتا ميكونغ في فيتنام كل صيف العديد من المصورين، يجتمعون جميعاً ليخلدوا لحظة جمال نادرة ومثيرة: زنابق الماء البري تزهر بشكل لافت في الماء.

هذه هي حالة الفنان والمصور الفيتنامي فام هوي ترونغ، عاشق هذه الظاهرة الطبيعية.

عندما يحل موسم الجفاف، تدفن زنابق الماء نفسها في قاع الأرض تحت مستوى سطح الماء، وفي موسم الأمطار، ينمو النبات وتزهر لتثمر فاكهة صالحة للأكل، وفي نهاية شهر أغسطس، غالبا ما يتم الجني السنوي لهذه الفاكهة.

في فيتنام، تلتقي النساء على الأنهار والقنوات والبرك المائية لانتقاء هذه الأزهار ذات السيقان الطويلة، التي بمجرد جمعها، تدخل المطابخ لتصنع منها أطباق قروية لذيذة، وهو التقليد الذي خلده المصور فام هوي ترونغ من خلال سلسلة رائعة من الصور ذات الألوان المبهرة، وفق موقع (positivr.fr) الفرنسي.