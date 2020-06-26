جبل فانجينغ.. إحدى عجائب آسيا الطبيعية

المصدر: البيان الإلكتروني

يعتبر جبل فانجينغ إحدى عجائب الطبيعة في آسيا، يعرف باسم "بنك الجينات الحيوانية ونباتية"، و"التراث الثمين للبشرية".

ويقع جبل فانجينغ في مدينة تونغرن بمقاطعة قويتشو، ويصل ارتفاعه إلى 2570 متر، وهو أعلى قمة لجبال وولينغ جنوب غرب الصين.

يقسم أخدود ضخم الجبل إلى قسمين مع جسر يربط كل منهما، مما يشكل مشهدا عجيبا؛ وهناك معبد قديم على كل جانب.

لا يشتهر جبل فانجينغ بمناظره الجميلة فحسب، بل هو غني بالدلالات الثقافية أيضا. فهو جبل مقدس للبوذية الصينية واسمه يعني اختصارا لـ "الأرض النقية للملك السماوي". أدرج الجبل على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2018، بحسب (CGTN).