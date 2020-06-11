السمكة الشفافة

المصدر: البيان الإلكتروني

عاش أب وابناه حادثة غريبة أثناء قيامهم بالصيد على طول السواحل النيوزيلندية، حيث أثناء سحبهم لصنارة الصيد اعتقادا منهم أنها قد أتت أكلها، إلا إنها صعدت فارغة، لكنها كانت ثقيلة.

هي لم تكن فارغة، بل السمكة كانت شفافة تماما، ولو لا لمعانها في الأفق لما رُئيت، حيث لم يكن يظهر من جسدها سوى بصيلة برتقالية صغيرة.

يصف الأب المخلوق، الذيتم تحريره، بأنه "متقشر وثابت".

في الواقع، لم يحصل هؤلاء النيوزيلنديون على سمكة وإنما اصطادوا "سالب"، أو هلامي برميلي على وجه التحديد، بحسب (futura-sciences).

يكر أن السالبيات أو الهلاميات البرميلية لا تمتلك عموداً فقرياً، لكنها مجموعة هي أقرب لترتيب الفقاريات. وعلى الرغم من شفافيتها تمامًا، فهي تحتوي على قلب وخياشيم ووتر عصبي.

تسمى البصلة البرتقالية بالنواة، وتجمع أحشاء هذا الحيوان الغريب. ويمكن أن تعيش السالبيات بمفردها وتتكاثر بشكل غير جنسي أو تتجمع معًا في سلاسل يمكن أن يصل طولها إلى 10 أمتار.

وللهلاميات البرميلية أهمية كبيرة، حيث إنها تعمل على تغيير دورة الكربون في المحيطات، وتلعب دوراً مهما في تغيير المناخ.