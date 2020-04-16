نانانانا ماكاكيي.. أو العنكبوت المبتسم

المصدر: البيان الإلكتروني

إذا ذهبت في إجازة في أرخبيل هاواي، يمكنك أن تتقابل مع أنواع من العناكب جذابة للغاية! ولكن، يجب تعرف محدداتها أولا.

فالعنكبوت شامذ لا يزيد حجمه على 5 ملم. ولون جسمه الأصفر والأخضر يجعل شكله شبه شفاف، حيث من الصعب تمييزه بين أوراق الغابات المطيرة في هاواي.

وبمجرد رؤيتك له، يصبح من المستحيل تفويت النظر إلى بطنه والأنماط التي تزينه. نقطتان يمكن مقارنتهما بالعينين وبقعة حمراء تذكرنا بالفم. إنه العنكبوت ذو الوجه السعيد المبتسم.

كل فرد من عناكب شامذ لديه زخارفه الخاصة، والبعض الآخر يفتقر إليها أيضًا. لم يجد العلماء حتى الآن دورًا محددًا لهذه الأنماط من الابتسامات.

هذا النوع من العناكب مستوطن في جزر أرخبيل هاواي، ويسمى العنكبوت nananana makakiʻi، بحسب (futura-sciences).