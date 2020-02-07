"ريزي".. أكبر رجل ثلجي في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

نحت النمساويون أعلى رجل ثلجي في العالم دخل في كتاب غينيس للأرقام القياسية لأن ارتفاعه بلغ 38.4 متر، وفق "روسيا اليوم".

وقد أطلق على العملاق الثلجي اسم "ريزي"، إذ إنه نصب في منتجع التزلج "ريزنر ألم".

وأنفق النمساويون لنحته 60 ألف يورو واستخدموا 800 طن من الثلج.

واستغرقت عملية نحت العملاق نحو 40 يوما. وتم العمل باستخدام مدفعي ثلج ورافعة وحفارة.

وقالت الصحفية الألمانية، جين بيريغو، في مدونتها على "تويتر" إن شكل التمثال الثلجي يبدو غريبا لأن رأسه مزيّن بأسطوانة معدنية يبلغ طولها 6 أمتار.

يذكر أن الرقم القياسي السابق يعود إلى الرجل الثلجي الأمريكي بارتفاع 37.21 متر، والذي تم نحته عام 2008.

أما الصين فشهدت عام 2016 بناء تمثال ثلجي بارتفاع 34 مترا. واستخدم العمال لإنشائه 120 مترا مكعبا من الثلج.