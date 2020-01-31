بحيرة الملح الكبرى ذات الوجهين

المصدر: البيان الإلكتروني

تعد بحيرة الملح الكبرى في يوتا بالولايات المتحدة، مسرحًا لظواهر طبيعية تمنحها جمالًا غير حقيقي، بحسب (futurasciences).

البحيرة يتم قطعها إلى نصفين بواسطة خط سكة حديد، حيث تحتوي على مستويين من الملوحة يغيران مظهر مياهها بشكل متباين تماماً!

تقع بحيرة الملح الكبرى في المنطقة الشمالية من ولاية يوتا، وهي أكبر بحيرة مالحة في نصف الكرة الغربي، ورابع أكبر بحيرة تجميعية في العالم.

في السنة المتوسطة تغطي البحيرة مساحة 1700 كم²، لكن حجمها يتقلب بشكل كبير نظراً لضحالتها. على سبيل المثال العام 1963، وصلت لأدنى مستوى لها عند 2.460 كم²، لكن العام 1988 كانت مساحة سطحها عند أعلى مستوياتها التاريخية، 3300 كم².